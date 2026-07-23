Maltrattamenti in famiglia ed estorsione alla madre: arrestato a Lecce un 41enne dopo l’aggressione agli agenti

LECCE – Una lunga scia di tensioni domestiche e vessazioni psicologiche si è conclusa nella tarda mattinata di martedì a Lecce, dove la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di quarantuno anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’operazione condotta dagli agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura salentina è scattata intorno alle ore 12:15, a seguito di un’urgente richiesta di soccorso pervenuta al numero unico di emergenza 112. Giunti celermente presso l’edificio segnalato, i poliziotti hanno avvertito forti urla provenire già dall’ingresso dello stabile. Saliti al terzo piano, gli operatori hanno individuato sul pianerottolo l’uomo che, a torso nudo e in uno stato di forte agitazione psicofisica, inveiva con estrema violenza contro i propri familiari.

Nel tentativo di riportare la calma e tutelare l’incolumità dei presenti, gli agenti si sono tempestivamente interposti tra il quarantunenne e i congiunti, invitando l’uomo alla ragione. Il fermato ha tuttavia opposto un’energica resistenza, continuando a rivolgere minacce ed epiteti ingiuriosi e cercando di divincolarsi con la forza. La situazione ha rischiato di degenerare ulteriormente quando l’uomo ha afferrato un quadretto appeso alla parete del corridoio per scagliarlo con violenza contro la madre: solo il pronto intervento di uno dei poliziotti, che è riuscito a bloccarne il braccio in tempo facendo cadere l’oggetto a terra, ha evitato gravi conseguenze fisiche per la donna.

Una volta reso innocuo e immobilizzato, l’uomo è stato accompagnato a bordo della vettura di servizio presso gli uffici della Questura, dove si è reso necessario anche l’intervento del personale sanitario del 118 per la valutazione delle sue condizioni di salute. Dagli approfondimenti investigativi e dalle testimonianze raccolte è emerso un doloroso e prolungato contesto persecutorio, andato avanti per circa due anni e caratterizzato da continue pretese di denaro, minacce ed estenuanti violenze psicologiche nei confronti dell’anziana madre. Una spirale d’angoscia che aveva spinto la donna, ormai esausta, a sporgere formale denuncia presso i Carabinieri proprio nella mattinata del medesimo giorno.

I successivi controlli alle banche dati hanno confermato la spiccata pericolosità sociale dell’indagato, gravato da un fitto curriculum giudiziario per reati contro il patrimonio e la persona — tra cui furto, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, percosse e violenza privata — oltre a diverse precedenti segnalazioni per liti familiari. Di fronte alla flagranza dei reati e alla gravità delle condotte contestate, il Sostituto Procuratore della Repubblica di turno presso il Tribunale di Lecce ha disposto per il quarantunenne il trasferimento immediato presso la Casa Circondariale “Borgo San Nicola”, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.