Domenica 26 luglio il “Concerto in Masseria” celebra Whitney Houston con “The Voice” in Piazza Municipio

CUTROFIANO (Lecce) – Una voce capace di attraversare gospel, soul, pop e rhythm and blues, trasformando ogni interpretazione in un’emozione collettiva. Domenica 26 luglio alle 21:30 (ingresso libero), in Piazza Municipio a Cutrofiano, la ventunesima edizione del Concerto in Masseria celebra Whitney Houston con “The Voice”, progetto ideato dal pianista Davide Negro. L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco con il patrocinio e il contributo dell’amministrazione comunale.

Il pubblico potrà ripercorrere la vicenda umana e professionale di una delle interpreti più amate e influenti della scena internazionale. Non un semplice tributo, ma un itinerario tra canzoni, aneddoti e dialogo con gli spettatori, scandito da successi come “I Will Always Love You”, “I Wanna Dance with Somebody”, “Greatest Love of All”, “Saving All My Love for You” e “I Have Nothing”. Protagonista sarà Giusy Colì, affiancata da Davide Negro al pianoforte, Mauro Guido alla chitarra, Stefano Bianco al basso e Antonio Murciano alla batteria. La formazione restituirà intensità, eleganza e forza a un repertorio entrato nell’immaginario di diverse generazioni. Nata a Newark nel 1963 e cresciuta nel coro gospel della New Hope Baptist Church, Whitney Houston conquistò la fama mondiale nella seconda metà degli anni Ottanta. Soprannominata “The Voice” per estensione, controllo e potenza espressiva, si mosse con naturalezza tra ballad, dance e sonorità afroamericane, affermandosi anche sul grande schermo grazie a “Guardia del corpo”. La sua versione di I Will Always Love You divenne uno dei simboli della cultura pop contemporanea. Nel corso della carriera raccolse prestigiosi riconoscimenti, ispirò numerose artiste e, nel 2020, fu inserita nella Rock and Roll Hall of Fame. L’appuntamento unirà racconto, classici senza tempo ed energia live per ricordare una star assoluta scomparsa nel 2012, ma ancora presente nella memoria e nell’ascolto di milioni di persone.