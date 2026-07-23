Luna, compagna silente delle notti e madre mitologica: un incontro mercoledì 29 luglio a Palazzo Turrisi Palumbo a Lecce

LECCE – E’ compagna fedele delle nostre notti, testimone silenziosa dei nostri sogni: la Luna, astro di candido splendore che abita il nostro cielo notturno anche quando a volte dimentichiamo di notarne la presenza.

Eppure ha grande importanza nella nostra vita, sia dal punto di vista mitologico e simbolico che sulla psiche: a raccontarla, mercoledì 29 luglio alle 19.30 – al plenilunio – nella Biblioteca del Mezzogiorno di Palazzo Turrisi Palumbo (Lecce), “Luna, Madre antica – L’archetipo femminile greco tra Fisica, Astrologia e Psicologia”. Interventi di Maurizio Renna (fisico), Enrica Lovri (psicologa e psicoterapeuta), Leda Cesari (giornalista e astrologa), Marzia Quartini (attrice).

La serata, che si avvale della direzione artistica di Carla Guido e costituisce il secondo appuntamento del progetto “Kosmitika” di Aletheia Teatro, promosso dal Comune di Lecce, vede al sax Giampiero Perrone. Ingresso libero.