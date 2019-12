Feste nei sei capoluoghi per l’arrivo del 2020 in Puglia, a cominciare dal ‘Capodanno in Musica’ in piazza della Prefettura a Bari. E’ lo show in diretta su Canale 5 condotto da Federica Panicucci: sul palco Anna Tatangelo, Elodie, Annalisa, Francesco Renga, Raf, Umberto Tozzi, Nek, Fred De Palma, Shade, Marianne Mirage, Riki, Giordana Angi, Fabrizio Moro, Mondo Marcio. Concerti anche in piazza Libertini a Lecce, dove protagonista è la world music del Canzoniere Grecanico Salentino. A Brindisi il centro storico sarà animato da spettacoli, concerti, street art e writing. Foggia, invece, si concentrerà sulla rievocazione di tradizioni antiche.

Il ‘MaMi-Mari e Miti’ è il progetto del Comune di Taranto che valorizza il legame con il mare e i miti che rappresentano il richiamo alla millenaria storia della città e della Magna Grecia. ‘Una volta è Natale’ è il cartellone di Trani che contiene eventi e manifestazioni tra fede e folklore, celebrazioni liturgiche, concerti di musica sacra.

Stasera a Lecce a partire dalle ore 21, a far ballare gli spettatori fino e oltre il conto alla rovescia per l’arrivo del nuovo anno, la Salento Tribe Orchestra, un nuovo progetto formato da I Nidi D’Arac, Redi Hasa, Carolina Bubbico e Rachele Andrioli, un vero e proprio collettivo di artisti caratterizzati da stili ed esperienze musicali differenti, un collage sonoro tra sperimentazione e musica tradizionale salentina. A seguire il Canzoniere Grecanico Salentino, lo storico gruppo di musica popolare salentina, recentemente premiato all’Electric Brixton di Londra come “miglior gruppo di world music al mondo”.

A presentare le due serate Toni Tinelli e Giampaolo Catalano from The Lesionati.

“Lecce – dichiara l’assessore al Turismo e allo Spettacolo, Paolo Foresio – entra nel circuito delle città italiane in grado di offrire un’alternativa valida e gratuita per quanti intendono trascorrere il Capodanno in piazza. Grazie al supporto della Regione Puglia siamo riusciti ad organizzare due spettacoli di rilievo, con la musica di Nina Zilli e di molti artisti locali riconosciuti a livello internazionale come il Canzoniere Grecanico Salentino. Abbiamo provato ad accontentare tutti i gusti, proponendo musica per tutte le fasce di età. Lecce in questi giorni è di certo una delle mete più gettonate dai turisti. Siamo quindi felici di poter offrire ai nostri concittadini e a tutti i turisti in visita nella nostra città l’opportunità di trascorrere gli ultimi due giorni dell’anno in piazza e anche l’occasione di conoscere la nostra musica popolare, apprezzata e riconosciuta anche all’estero”.