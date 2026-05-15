Taglio del Nastro per LecceArredo 2026: Un Inizio da Record alla Presenza delle Istituzioni

Lecce – Si è svolto oggi il taglio del nastro di LecceArredo 2026, 38esima edizione, alla presenza di Maurizio e Mauro Nardelli, organizzatori della fiera, della sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone, del presidente della Provincia Fabio Tarantino, dell’assessore Gabriella Margiotta del comune di Lecce, della consigliera Loredana Tundo della provincia di Lecce, dell’assessore Laura Caló del comune di Lecce e del Questore di Lecce, che ha visitato gli espositori.

L’inaugurazione ha segnato un grande successo, con oltre 130 aziende protagoniste, tra cui importanti marchi nazionali e internazionali, pronte a presentare collezioni e soluzioni innovative. Tra gli sponsor ufficiali figurano Nuovarredo, Parama e Vetreria Calasso, leader nel settore.

Novità della Fiera

L’edizione 2026 di LecceArredo si distingue per l’attenzione ai temi cruciali del settore:

– Sostenibilità ambientale e materiali eco-compatibili

– Tecnologie smart per la casa

– Risparmio energetico e benessere abitativo

– Spazi flessibili e multifunzionali

Inoltre, la fiera ha ottenuto il riconoscimento di Salone Internazionale, un traguardo che testimonia la sua crescente importanza nel panorama fieristico.

Eventi in Programma

Un calendario ricco di eventi accompagnerà la manifestazione. Tra i momenti salienti, sabato 16 maggio alle ore 11, si terrà il talk “Sguardi sull’abitare” presso l’allestimento Montinaro Clima, con la partecipazione di esperti del settore come Arianna Corvaglia di BLC Edilizia, i designer Gloria Colazzo e Andrea Viti, e l’artista Vincenzo D’Alba.

In aggiunta, sono previsti momenti dedicati al gusto e alla convivialità con show cooking, poiché la casa è sempre più vista come spazio di esperienza e benessere.

Le giornate di sabato, domenica e lunedì seguiranno un orario continuato dalle 10:30 alle 20:30.