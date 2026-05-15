Taglio del Nastro per LecceArredo 2026: Un Inizio da Record alla Presenza delle Istituzioni

L’inaugurazione ha segnato un grande successo, con oltre 130 aziende protagoniste, tra cui importanti marchi nazionali e internazionali, pronte a presentare collezioni e soluzioni innovative. Tra gli sponsor ufficiali figurano Nuovarredo, Parama e Vetreria Calasso, leader nel settore.
Novità della Fiera
L’edizione 2026 di LecceArredo si distingue per l’attenzione ai temi cruciali del settore:
– Sostenibilità ambientale e materiali eco-compatibili
– Tecnologie smart per la casa
– Risparmio energetico e benessere abitativo
– Spazi flessibili e multifunzionali
Inoltre, la fiera ha ottenuto il riconoscimento di Salone Internazionale, un traguardo che testimonia la sua crescente importanza nel panorama fieristico.
Eventi in Programma
Un calendario ricco di eventi accompagnerà la manifestazione. Tra i momenti salienti, sabato 16 maggio alle ore 11, si terrà il talk “Sguardi sull’abitare” presso l’allestimento Montinaro Clima, con la partecipazione di esperti del settore come Arianna Corvaglia di BLC Edilizia, i designer Gloria Colazzo e Andrea Viti, e l’artista Vincenzo D’Alba.
In aggiunta, sono previsti momenti dedicati al gusto e alla convivialità con show cooking, poiché la casa è sempre più vista come spazio di esperienza e benessere.
Le giornate di sabato, domenica e lunedì seguiranno un orario continuato dalle 10:30 alle 20:30.
Maurizio e Mauro Nardelli hanno dichiarato: “Ringraziamo tutti gli intervenuti e le istituzioni che ci supportano. LecceArredo 2026 è un’edizione ricca di opportunità di confronto e innovazione. Vi aspettiamo nella nostra fiera per scoprire insieme le nuove prospettive sul futuro dell’abitare”.