NOVOLI (Lecce) – Sarà la sorella di Teresa Russo, vittima di femminicidio, morta un anno fa per mano del marito, a posare simbolicamente il primo fascio di tralci di viti che darà il via alla costruzione della grande focara in onore di Sant’Antonio Abate.

Domenica, 15 dicembre p.v., alle ore 10.00, a Novoli, si celebrerà la « festa della vite », un momento di festa sentito e atteso dalla popolazione novolese e salentina che segna l’inizio dei lavori per la costruzione del falò più grande di tutta l’area del bacino del Mediterraneo che sarà acceso la sera del 16 gennaio.

Il falò costruito secondo la tradizione dagli uomini e dalle donne del Comitato festa Sant’Antonio Abate, guidato dal presidente Fernando D’Agostino, una volta terminato raggiungerà proporzioni enormi, circa 25 metri di altezza su un diametro di 20 metri.

Il programma di domenica prevede:

alle ore 10.00, raduno in Piazza Aldo Morodelle autorità civili e militari, dei componenti del Comitato Festa Sant’Antonio Abate e della Pro Loco Novoli.

Il corteo con in testa il sindaco Marco De Luca raggiungerà Piazza Tito Schipa dove avverrà la benedizione della prima fascina da parte del parroco Don Luigi Lezzi. La fascina sarà deposta simbolicamente dalla sorella della novolese Teresa Russo, vittima di femminicidio.

Farà da contorno alla manifestazione un corteo di cavalli e calessi tradizionali dell’Associazione Ippica Steel Horse A.S.D.

Prevista anche una sfilata di auto d’epoca.

“Anche quest’anno il fuoco buono di Puglia illuminerà la fredda notte d’inverno del 16 gennaio, in onore del nostro Santo Patrono Antonio Abate. Una tradizione ancora viva e sentita dalla popolazione novolese che con la sua generosità partecipa alla costruzione del grande falò. Come amministrazione Comunale siamo impegnati a sostenere il percorso di valorizzazione della tradizione che ha un legame forte con il territorio, grazie anche al sostegno della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, l’Unione dei Comuni Nord Salento, Consorzio Valle della Cupa e di altri Partners privati. Tante le novità che anche quest’anno faranno da contorno ai festeggiamenti religiosi e che saranno presto rese note in una conferenza stampa”, hanno sottolineato il sindaco Marco De Luca e l’assessore alla Cultura Sabrina Spedicato.