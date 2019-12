È uscito giovedì 19 dicembre 2019 nelle sale cinematografiche italiane Pinocchio di genere fantastico, fiaba e avventura diretto da Matteo Garrone. La fiaba di Carlo Collodi è sempre stata un vero e proprio racconto di formazione, crescere significa ubbidire, non mentire, impegnarsi nel concreto, non pensare solo a divertirsi. Questa fiaba con la sua morale insegna e prepara i più piccoli a comprendere cosa significa crescere e quindi prendersi le responsabilità delle proprie azioni.

La storia di Pinocchio inizia dalla solitudine del povero Geppetto, che stanco di non aver nessuno al suo fianco realizza a partire da un pezzo di legno, Pinocchio che prima di diventare bravo e buono e quindi un bambino vero dovrà affrontare tante disavventure, sarà accompagnato dall’insopportabile Grillo Parlante che cercherà in ogni situazione di aiutarlo, consigliarlo e condurlo verso la retta via, in quanto voce della coscienza. Garrone riesce a rendere meravigliosamente grotteschi i suoi personaggi, la scenografia curata dal regista e da Ceccherini è emozionante, viene presentata sullo schermo un’incantevole Toscana in tutto il suo massimo splendore, la fotografia offre inquadrature innovative, la sceneggiatura è profonda ed encomiabile, i costumi ed il trucco sono realistici ma al tempo stesso magici e fiabeschi.

I personaggi più importanti del film sono: Pinocchio (Federico Ielapi), Geppetto(Roberto Benigni), Mangiafuoco (Gigi Proietti), Rocco Papaleo (il Gatto), Massimo Ceccherini (la Volpe), la Fata Turchina bambina (Alida Baldari Calabria), la Fata Turchina adulta (Marine Vacth), Davide Marotta (il Grillo Parlante), Nino Scardina (Omino di burro), Maurizio Lombardi (Tonno). Il regista ha inserito nella sua pellicola tutti i personaggi principali della fiaba di Collodi, rendendola un pezzo unico, senza aggiungere ne togliere nulla, curando e limando ogni minimo dettaglio, offrendo al pubblico una fantasiosa storia per le famiglie e rendendo il film più fedele possibile alla fiaba originale.

L’opera di Garrone non è solo la più vicina al racconto originale ma è probabilmente il miglior film su Pinocchio mai realizzato. Benigni è immenso nell’interpretare un Geppetto solo e malinconico, desideroso di un figlio. Proietti è superlativo nell’interpretazione di Mangiafuoco, essendo bruto e sensibile nelle sezioni giuste. Il Gatto (Rocco Papaleo) e la Volpe (Massimo Ceccherini) sono molto probabilmente i migliori ad aver interpretato il ruolo del Gatto e la Volpe nella storia del cinema, perfetti nella performance dei due mascalzoni. Questo film è uno spettacolo per gli occhi, il regista con estrema devozione, adorazione ed attenzione ha saputo rendere omaggio a Collodi, realizzando un film magico e toccante. Assolutamente da vedere, fortemente consigliato alla visione dei bambini.