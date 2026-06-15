Mercoledì 17 e venerdì 19 giugno la proiezione del film Tár e il concerto della cantautrice Cristiana Verardo nel nuovo Cortile delle Officine Cantelmo

LECCE – Tra cinema e musica prosegue la stagione estiva del nuovo Cortile delle Officine Cantelmo di Lecce (ingresso via Corte dei Mesagnesi 30).

Un racconto intenso e magnetico sul talento, il potere, l’ambizione e le crepe che si nascondono dietro la perfezione. Mercoledì 17 giugno (ore 21:00 | ingresso 4 euro online su Dice.fm e al botteghino) la rassegna Ext. Notte – Cinema in cortile propone la proiezione di Tár di Todd Field con Cate Blanchett. Candidato a 6 Premi Oscar, il film racconta la storia di un’iconica musicista, Lydia Tár, una delle più celebri direttrici d’orchestra del panorama internazionale, prima donna alla guida della Filarmonica di Berlino, ed esplora la mutevole natura del potere, nonché il suo impatto e la sua persistenza nel mondo di oggi. Determinata, carismatica e abituata a esercitare un controllo assoluto, Lydia si muove tra l’orchestra, la compagna Sharon, la fedele assistente Francesca e il programma di borse di studio da lei fondato per sostenere giovani direttrici. Ma l’incontro con Olga, una promettente violoncellista russa, e il ritorno ingombrante del passato legato all’ex allieva Krista Taylor incrinano progressivamente i suoi equilibri. Mentre accuse di favoritismi, abusi di potere e tensioni personali emergono con sempre maggiore forza, la figura pubblica di Lydia comincia a sgretolarsi. Nel momento in cui la sua carriera sembra raggiungere l’apice, la direttrice è costretta a fare i conti con le conseguenze delle proprie scelte.

Una serata dedicata alla canzone d’autore, tra ricerca sonora, scrittura intima e radici salentine. Venerdì 19 giugno (ore 21:00 | ingresso con offerta libera), il nuovo Cortile ospiterà Cristiana Verardo. La cantautrice e chitarrista salentina, tra le voci più intense e personali della nuova scena italiana, proporrà i brani del suo terzo album “L’Avversaria”, uscito l’anno scorso da Zero Nove Nove con distribuzione Believe. Otto tracce, tra cui i featuring con Rita Marcotulli e Carmine Tundo, nate da un lungo percorso di introspezione e dal confronto con quella parte di sé che teme, si oppone, si dissocia. Melodie accattivanti e testi profondi attraversano amore, nostalgia e fragilità, intrecciando strumenti acustici e sintetizzatori modulari analogici in una sonorità viva, intima e sincera. Sul palco Cristiana Verardo (voce, chitarra e percussioni) sarà affiancata da Raffaele Quarta (chitarra), Davide Codazzo (basso) e Antonio De Donno (batteria e ai cori). Classe 1990, originaria della provincia di Lecce, ha debuttato nel 2017 con l’album “La mia voce” per Workin’ Label e nel 2019 ha vinto il Premio Bianca d’Aponte. Nel 2021 ha pubblicato il secondo lavoro discografico, “Maledetti ritornelli” per G-ro Dischi, la cui title track è stata composta “on the road” con il cantautore napoletano Gnut. Nel 2022 ha fatto parte della resident band, diretta da Carmine Tundo, di “Tonica”, il programma musicale di Andrea Delogu su Rai 2, e insieme a La Municipàl ha partecipato a “Meraviglioso Modugno” su Rai 1. Tra gli otto vincitori di Musicultura 2023, nel 2024 ha portato la sua musica in Giappone, esibendosi tra Tokyo, Kyoto, Nagoya e Nara, ed è stata ospite del Festival della Canzone Italiana di Parigi. Nel 2025, come detto, arriva “L’Avversaria”. Tra le vincitrici del contest 1MNEXT, nel 2026 si è esibita per la prima volta al Concerto del Primo Maggio di Roma. Nel corso della sua carriera ha collaborato con Tosca, Vinicio Capossela, Ferruccio Spinetti, Moni Ovadia, Erica Mou, Davide Shorty e molti altri.