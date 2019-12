LECCE – “Cambiamo!”, il coordinamento leccese del partito di Giovanni Toti, che si prepara a scendere in campo per le regionali, ha bollato l’incontro delle istituzioni al DEA di ieri come una passerella politica: “Ieri hanno inaugurato il DEA, la nuova grande struttura sanitaria nel Fazzi, anzi NO. Durante la conferenza stampa in pompa magna in cui si sottolinea candidamente degli 800 posti di lavoro che ospiterà in un futuro non certo, Michele Emiliano specifica che “Non è una vera e propria inaugurazione– Si tratta di uno scambio di auguri”.

Allora noi poniamo delle domande:

1. Che senso aveva “scambiare gli auguri” all’interno della struttura con i giornalisti, se questa ancora non si sa quando sarà al servizio dei pazienti pugliesi?

2. Il mega concorso di Sanità Service, pubblicherà i vincitori prima o dopo le elezioni? Noi ci auguriamo prima, per non tener “appese” DECINE DI MIGLIAIA di famiglie.

3. Quando Michele Emiliano afferma: “io ho preso la sanità pugliese che era sotto zero e l’ho fatta andare molto avanti” forse dimentica che nel 2019 il rapporto annuale “Crea’, sui servizi sanitari regionali dell’Università di Tor Vergata, ha indicato la Puglia tra le PEGGIORI PERFORMANCE SANITARIE D’ITALIA? E non certo per il nostro eccellente personale sanitario, ma per la carenza di risposte concrete, e non passerelle, alle necessità di professionisti e pazienti”.