Lecce – NK Istra 2-2, in gol Stulic e Maleh per i giallorossi

Nel pomeriggio, alle ore 16:00, sempre al C.S. di Fürstenfeld, il terzo test amichevole del ritiro precampionato con l’NK Istra terminato 2-2
Questo il tabellino dell’incontro:
Lecce: Falcone © (16’ st Penev), Gaspar (16’ st Tiago Gabriel), Siebert (16’ st Jean), Štulić (16’ st Esteban), N’Dri (32’ st Ubani), Veiga (32’ st Kovac), Gallo (16’ st Ndaba), Coulibaly (16’ st Maleh), Onyemachi (1’ st Laerke), Pierotti (16’ st Fofana), Ngom (16’ st Gorter). A disposizione: Lupo. Allenatore: Eusebio Di Francesco
NK Istra: Kolić ©, Nasraoui (19’ st Miettinen), Šepić (42’ st Ukich), Frederiksen, Albarracin (19’ st Doumbia), Škafar-Zuzić, Kablar, Kumar (32’ st Momoh) Hrvatin (32’ st Kadušić) Šaranić (28’ st Ahmeti), Jaganjac. A disposizione: Paus-Kunšt, Ayuma, Gorican, Bangura, Taraba, Celija. Allenatore: Javier Cabello
Marcatori: 38’ pt Jaganjac, 5’ st Štulić (Rig.), 19’ st Maleh, 40’ st Ahmeti
Arbitro: Michael Steindl
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