La Costituzione dei miracoli

di Vincenzo Candido Renna

La Costituzione non è di sinistra. È della Repubblica. E forse è proprio questa la verità più difficile da accettare in un tempo in cui ogni principio sembra dover essere rivendicato come proprietà esclusiva di una parte politica. Antonio Polito l’ha ricordato con lucidità a Corsano, nell’ultimo appuntamento della sedicesima edizione di “Ti racconto a Capo”, offrendo al pubblico una riflessione che ha avuto il pregio di restituire alla Carta costituzionale la sua natura originaria: quella di un patto nazionale nato dal confronto, non dalla vittoria.

Il suo libro, La Costituzione non è di sinistra, è molto più di una provocazione editoriale. È un invito a rileggere i verbali dell’Assemblea Costituente per scoprire che il testo fondamentale della Repubblica non appartiene a nessuna cultura politica in particolare, proprio perché è il frutto del contributo di tutte. Democristiani, comunisti, liberali, socialisti e monarchici riuscirono a scrivere insieme una Carta che supera ciascuna delle identità che l’hanno generata. È il miracolo del compromesso alto, quello che non annacqua i principi ma li rende condivisibili.

Il diritto, in questa prospettiva, smette di essere un esercizio tecnico e torna a essere la forma concreta della convivenza civile. Gustavo Zagrebelsky ha insegnato che la Costituzione è un sistema di principi che si sostengono reciprocamente: non si può estrarre un articolo ignorandone un altro senza comprometterne l’equilibrio. Per questo ogni utilizzo selettivo della Carta, ogni citazione costruita per convenienza politica, finisce inevitabilmente per tradirne lo spirito.

Merito della serata è stato anche quello di trasformare la presentazione di un libro in un autentico laboratorio di pensiero. Accanto a Luciano De Francesco, storico volto della rassegna, Carlo Ciardo ha offerto una prova di straordinaria qualità nella conduzione del dialogo. Non un semplice moderatore, ma un interlocutore capace di governare la conversazione con competenza giuridica, profondità filosofica e rara eleganza espositiva. Le sue domande non cercavano l’effetto, ma il significato; non interrompevano il ragionamento, lo facevano avanzare. Ogni passaggio apriva una prospettiva nuova, ogni riferimento trovava una collocazione precisa in un percorso culturale costruito con rigore e naturalezza. Da Azzariti a Del Noce, da Calamandrei a Mazzini, Ciardo ha saputo intrecciare diritto, storia e filosofia senza mai perdere il contatto con il pubblico, dimostrando come la vera cultura consista soprattutto nell’arte di rendere accessibili idee complesse senza impoverirle. È stata una conduzione di livello, raffinata e mai autoreferenziale, che ha consentito a Polito di sviluppare fino in fondo la ricchezza delle proprie tesi.

Tra i momenti più significativi dell’incontro è emersa la figura di Gaetano Azzariti, firmatario delle leggi razziali e, nel dopoguerra, primo presidente della Corte costituzionale. Una vicenda che continua a interrogare la coscienza civile del Paese e che racconta la scelta compiuta dall’Italia di privilegiare la continuità dello Stato rispetto alla vendetta. Una decisione controversa, ma decisiva per una Repubblica che doveva ricostruire le proprie istituzioni prima ancora delle proprie città.

Anche il sindaco, aprendo la serata, ha richiamato un principio essenziale: esiste una differenza profonda tra difendere la Costituzione e brandirla come un’arma politica. È il confine che separa il rispetto delle istituzioni dalla loro strumentalizzazione, la fedeltà ai principi dalla loro riduzione a slogan.

I cosiddetti “miracoli” della Costituzione sono, in fondo, la dimostrazione della sua straordinaria forza inclusiva. Palmiro Togliatti che vota l’articolo 7 sui Patti Lateranensi; la destra postfascista che giura fedeltà alla stessa Carta che il fascismo avrebbe voluto cancellare; la Lega che archivia il progetto secessionista; il Movimento Cinque Stelle che, dopo aver contestato il parlamentarismo, ne diventa protagonista. La Costituzione non ha sconfitto queste culture politiche: le ha progressivamente ricondotte dentro il perimetro della democrazia costituzionale. È forse questo il suo successo più grande.

Piero Calamandrei ricordava che la Costituzione, da sola, resta un foglio di carta. Vive soltanto se qualcuno la mette in cammino. È una lezione che dialoga perfettamente con il pensiero di Zagrebelsky: il diritto non è un monumento immobile, ma una realtà vivente, alimentata ogni giorno dall’interpretazione dei giudici, dalla coscienza civile dei cittadini e dalla capacità della società di riconoscersi nei propri valori fondamentali. I principi restano immutati; è il loro significato concreto ad accompagnare il mutare della storia.

Polito ha insistito anche su un altro aspetto spesso dimenticato: la Costituzione parla di diritti, ma con la stessa forza parla di doveri. L’articolo 4 riconosce il diritto al lavoro e, nello stesso tempo, affida a ogni cittadino il dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della società. È una dimensione che il dibattito contemporaneo tende a rimuovere, sostituendo il senso della responsabilità collettiva con la moltiplicazione delle pretese individuali. Augusto Del Noce avrebbe definito questa deriva un “totalitarismo edonista”, nel quale ogni desiderio aspira a trasformarsi in diritto e la solidarietà rischia di essere dimenticata.

Anche la lingua della Costituzione racconta questa etica della responsabilità. Poco più di novemila parole, frasi brevi, lessico limpido, sintassi essenziale. Una scelta che riflette il rispetto per il cittadino prima ancora che un criterio di buona tecnica legislativa. Scrivere con chiarezza significa rendere la democrazia accessibile.

Emblematico è anche il verbo scelto dall’articolo 11. La Repubblica “ripudia” la guerra, non vi “rinuncia”. Una sfumatura che racchiude una precisa visione costituzionale: non un atteggiamento passivo, ma un impegno attivo nella costruzione della pace attraverso il diritto internazionale. È in quella parola, ancora oggi, che si misura il confronto sulle grandi crisi del nostro tempo.

Sotto il cielo di luglio, nella raccolta piazza Santa Teresa, Corsano ha vissuto una serata che ha ricordato a tutti come la cultura possa ancora essere un esercizio di libertà e non soltanto un’occasione di intrattenimento. Da sedici anni “Ti racconto a Capo” continua a dimostrare che si può costruire una comunità attorno ai libri, al confronto delle idee e all’autonomia di un’associazione che sceglie di sostenersi con le proprie forze.

La dedica finale a un uomo di novantadue anni, che continuava ad acquistare il libro di ogni incontro anche quando non riusciva più a leggerlo da solo, ha chiuso il cerchio con una semplicità disarmante. Perché, in fondo, la Costituzione vive esattamente così: nei gesti silenziosi di chi continua a credere che la libertà sia un patrimonio da custodire ogni giorno, senza inchinarsi ai potenti e senza dovere nulla a nessuno.