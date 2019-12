Puglia

Locali piogge nella mattinata sul Salento, tempo asciutto sui restanti settori. Per la restante parte della giornata il tempo si manterrà asciutto con nuvolosità diffusa su gran parte del territorio; nella notte si attendono piogge sparse sui settori settentrionali.

Molise

Tempo prevalentemente asciutto nel corso delle ore diurne con cieli nuvolosi e isolati fenomeni sull’entroterra. In serata ed in nottata le piogge interesseranno l’intera regione.

Basilicata

Locali piogge o acquazzoni nel corso delle ore diurne sui settori occidentali, generalmente più asciutto altrove; tempo stabile in serata con nuvolosità irregolare diffusa, mentre nella notte si attende un nuovo peggioramento con fenomeni sparsi localmente più abbondanti sulle aree occidentali.

Giornata all’insegna del maltempo a tratti anche di forte intensità sulle regioni settentrionali d’Italia. Piogge diffuse fin dal mattino eccetto sulla Romagna, maltempo intenso tra il pomeriggio e la nottata su tutte le regioni. Neve copiosa sulle Alpi oltre i 1200-1600 metri.

Al mattino tempo stabile al centro Italia eccetto in Toscana con deboli piogge, maltempo in arrivo dal pomeriggio con piogge e acquazzoni anche di forte intensità specie tra la serata e la nottata su Toscana, Umbria e Lazio.

Deboli piogge tra la Campania e la Sardegna durante le ore diurne, asciutto e in buona parte soleggiato sulle altre regioni meridionali. Maltempo anche di forte intensità tra la serata e la nottata sulla Sardegna e Campania, deboli piogge anche in Sicilia, Molise e Basilicata.

Temperature stazionarie o in lieve diminuzione nei valori minimi.

