BARI – Oggi, in Consiglio regionale, un vero e proprio terremoto politico ha scosso il centrosinistra, ma soprattutto il presidente Emiliano durante la seduta sul bilancio preventivo. L’ex assessore all’Agricoltura Di Gioia ha fatto un intervento-denuncia dai contenuti pesantissimi per il governatore. Ha dichiarato pubblicamente, infatti, che circa 300 aziende che non avevano titoli ed erano già state escluse, hanno beneficiato di concessioni da parte della Regione sul Piano di Sviluppo Rurale. In aula è esploso il putiferio: offese nemmeno tanto sottovoce, insulti dai banchi della Giunta rivolti all’ex assessore e, infine, il presidente Emiliano, rinunciando ad ogni replica, ha abbandonato i lavori. “Come il ‘capitano Schettino’, per tornare solo quando le acque si sono calmate – dichiarano dal gruppo consiliare di Forza Italia Nino Marmo, Giandiego Gatta, Domenico Damascelli e Francesca Franzoso – Il verbale dell’intervento di Di Gioia, come deciso dal presidente del Consiglio Loizzo, sarà trasmesso alla Procura della Repubblica per verificare la veridicità delle accuse.

Se fosse tutto confermato, sarebbe gravissimo perché i cittadini, dal giorno di insediamento di Emiliano, hanno visto peggiorare drasticamente la qualità e la quantità dei servizi erogati dalla Regione e la Giunta non ha portato avanti un solo intervento per rilanciare la nostra economia. Sul Psr, poi, sarebbe un vero delitto perché già dovremo quasi certamente restituire all’Unione Europea decine di milioni di euro che la Giunta Emiliano non ha saputo programmare. Ed erano risorse essenziali per un settore in difficoltà come l’agricoltura, tra calamità, Xylella e crisi dei prezzi. Non basta: abbiamo scongiurato un bombardamento di mance elettorali da parte della maggioranza, raggiungendo a fatica l’accordo di un bilancio snello che assicurasse il normale funzionamento della macchina regionale. Ieri, in Commissione, la Giunta ha tentato di fare un blitz, inserendo un maxi emendamento, ma alla fine siamo riusciti ad arginare numerose elargizioni in vista delle prossime elezioni. Oggi, però, è successo qualcosa di mai visto e quel che è peggio è il silenzio di Emiliano: i pugliesi avrebbero voluto avere contezza di come sono stati spesi i loro soldi. Ma il governatore ha preferito prendere atto tacitamente dell’inesistenza della sua maggioranza”.

Il bilancio è stato approvato. A sinistra c’è chi esulta:“Un bilancio solido, che conferma la sua vocazione sociale. Un bilancio al quale siamo arrivati non senza sterili polemiche da parte di alcune forze di opposizione. Ma non importa. Abbiamo portato a casa due importanti risultati: la conferma, anche per la prossima annualità, di fondi che danno sostegno al mondo delle disabilità”.

Esprime soddisfazione il consigliere regionale de La Puglia con Emiliano, Giuseppe Turco, per la conferma nel bilancio previsionale di due voci di intervento, già inserite nelle scorse annualità.

“Si tratta – spiega Turco – di due miei emendamenti, inseriti nelle scorse leggi di bilancio, con i quali vengono stanziati 300mila euro per l’acquisto di attrezzatture sportive per gli atleti paralimpici e 200mila euro per l’installazione di giostrine omologate per i bambini diversamente abili. Ho sempre e fortemente creduto a questo tipo di intervento che va nella giusta direzione di abbattere ogni barriera sociale di discriminazione. Ogni cittadino, di qualunque età, ha diritto alla pratica sportiva e ai momenti ludici. Nessuno deve esserne escluso. A gennaio, nella legge “omnibus” manterremo altri impegni su esenzione ticket per i corpi di polizia e sull’implementazione della videosorveglianza nei Comuni”.

Il consigliere regionale Fabiano Amati apprezza il provvedimento sul piano casa: “La proroga del Piano casa, fondata sul copia-incolla della nostra proposta di legge, è la norma più produttiva dell’intero bilancio regionale. Aiuta un settore a più alta densità di lavoro, riduce il consumo di suolo ed elimina discrezionalità amministrativa e i cappelli in mano. Speriamo solo che nei prossimi anni possa diventare un provvedimento definitivo, magari migliorato. Ci spiace che per arrivare a questo risultato abbiamo dovuto attraversare il fuoco polemico con il Governo regionale e con minoranze d’opinione pubblica che pensano purtroppo all’edilizia come a un settore incline al trucco e ai raggiri.

In realtà si tratta di un settore che consente, attraverso il capitale di rischio degli imprenditori, di mettere migliaia di piatti a tavola per altrettante famiglie. Un provvedimento, insomma, in favore del popolo, che purtroppo ci abbandona quando non prestiamo ascolto ai suoi bisogni”.

“Quella di oggi è stata l’approvazione di un bilancio svuotato di ogni senso- attaccano i consiglieri pentastellati- Per fortuna il vero bilancio lo faranno a breve i cittadini pugliesi con il loro voto e giudicheranno l’operato di una giunta che in quattro anni ha sempre messo davanti a tutto il proprio interesse a mantenere un equilibrio sempre più precario. Siamo stati gli unici a rispettare le prerogative dei consiglieri regionali presentando gli emendamenti e sottraendoci a un accordo a cui hanno preso parte destra e sinistra. Un semplice modo per rimandare la vera discussione a dopo le primarie. Sanità, legalità, lavoro e formazione sono questi i temi che stanno a cuore ai pugliesi su cui in questa legislatura non è stato fatto niente. Abbiamo presentato emendamenti per modificare gli articoli su piano casa e consorzi di bonifica e per opporci all’ingresso dei privati in AQP, bocciati solo per un accordo politico. Segno che il rinnovato interesse di qualche consigliere per l’acqua pubblica si ferma ai titoli di giornale. Ora attendiamo con ansia l’omnibus, che secondo destra e sinistra dovrebbe essere la soluzione a tutti i problemi della Puglia, dove già sappiamo cercheranno di mettere qualsiasi tipo di mancetta per la campagna elettorale. Ci batteremo per evitarlo e per evitare di assistere a uno spettacolo ancora più avvilente di quello a cui abbiamo assistito oggi”.

PIANO CASA, FDI: L’ENNESIMA PROROGA A CONFERMA CHE QUESTO GOVERNO NON HA A CUORE UN SETTORE FONDAMENTALE DELL’ECONOMIA PUGLIESE

Dichiarazione del gruppo regionale di Fratelli d’Italia a margine del Consiglio regionale

“Su un settore così importante per la Regione Puglia, come è quello dell’edilizia, siamo ancora una volta di fronte a una proroga del Piano Casa. Un’intera legislatura non è stata in grado di produrre un disegno di legge organico e anche sul fine di questo 2019 arriviamo in zona cesarini ad approvare una proroga che mette ancora una volta una ‘pezza’ a una giunta e una maggioranza litigiosa e divisa su tutto, anche su un provvedimento importante come questo!

Abbiamo votato convintamente perché gli addetti del settore non si trovassero privi di strumenti normativi e l’intera edilizia pugliese non subisse un blocco in una Regione dove la parola ‘sviluppo’ diventa sempre più difficile da pronunciare!”