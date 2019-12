BARI – Michele Emiliano chiama tutti alle “armi”: si parla troppo poco delle primarie del centrosinistra pugliese. La campagna elettorale è sotto tono, quando manca pochissimo al 12 gennaio. Il presidente della Regione Puglia ha convocato tutti nelle Officine Cantelmo in mattinata: in prima fila ci sono Salvemini, Delli Noci e tanti altri sindaci (Taurino, Piconese e tanti altri amministratori locali). Tutti convocati per questo finale di partita. Sono mancati i dibattiti, la discussione e i confronti tra i candidati in corsa: lo ha evidenziato per primo Fabiano Amati, consigliere regionale del Pd, in corsa per la candidatura alla Presidenza della Puglia insieme ad Elena Gentile e Leonardo Palmisano. Il presidente della Regione in corsa per le primarie parla della sanità e del riordino ospedaliero: ricorda le 4000 assunzioni degli operatori sanitari e i 2000 infermieri da inserire nel pubblico. “Siamo cresciuti nella sanità, secondo criteri di misurazione oggettivi” – dichiara il governatore.

Emiliano afferma pure che l’ospedale di Casarano ora ha più posti letto e sono stati rafforzati alcuni reparti. “Bisogna dettare l’agenda a cominciare dal 12 gennaio, dopo un voto democratico. La partita non è già vinta: non c’è nulla di scontato” – ricorda. Il candidato alle primarie del centrosinistra afferma che le consultazioni di base del centrosinistra avrebbe voluto farle prima, ma che va bene anche così perché è un atto di grande democrazia. Poi, la bordata contro il centrodestra: “A Roma si stanno spartendo le regioni quelli del centrodestra, noi facciamo decidere al popolo pugliese. Il centrodestra non sarebbe in grado di fare le primarie in tutto il territorio regionale: noi abbiamo la capacità organizzativa che loro non hanno. È la forza della democrazia” – attacca.

IL RISCHIO ROTTURA DEL FRONTE DI CENTROSINISTRA: IL PROBLEMA ITALIA VIVA E IL SILENZIO DEL SENATORE STEFANO

La grana più grossa rispetto a cinque anni fa è rappresentata dai nemici interni: il fuoco amico è continuo. Bisogna fare i conti con i renziani: “La posizione di Italia Viva è chiara: parlateci di tutti fuorché di Emiliano”, quindi il discorso è chiuso per il governatore. “Mi sono messo contro Renzi, quando era il capo del partito, mi sono candidato alle primarie nazionali per tenere unito il partito. Io non ho mai fatto del male al centrosinistra. Fondare un altro partito, dopo essere stato il segretario del Pd, significa fare male alla sinistra”. Oltre ai renziani ci sono i seguaci del senatore Dario Stefano con cui fare i conti: sembra che gli oppositori interni al centrosinistra stiano pensando addirittura a una candidatura alternativa, se le primarie dovesse vincerle Emiliano. “Con Stefano avevamo idee diverse, ma mantenemmo l’unità alle scorse primarie. Dario Stefano è nel Pd e credo che non voglia fare percorsi che siano in contrasto con il centrosinistra. Lo invito a fare una dichiarazione di voto per le primarie. Se, invece, vuol far saltare il banco non ci riuscirà: la Puglia risponderà con un’onda democratica”.