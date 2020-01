CASARANO (Lecce) – Si chiude con una condanna a 1 anno e 6 mesi di reclusione il processo di primo grado a carico del pentito di Casarano Tommaso Montedoro finito sul banco degli imputati nell’ambito dell’inchiesta “Bolle di sapone” con cui i militari della Guardia di Finanza di Otranto smantellarono nel 2013 una presunta holding del veramente falso con base nel Salento grazie ad una filiera di sodali e ricettatori. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico Roberto Tanisi che si è associato con la richiesta invocata in aula dal procuratore aggiunto Guglielmo Cataldi. Montedoro era accusato di contraffazione e ricettazione. Secondo le indagini Montedoro avrebbe acquistato e detenuto per la vendita 100 cartoni di confezioni di attak contraffatte. Un’accusa che Montedoro, difeso dall’avvocato Sergio Luceri, ha confermato collegato in videoconferenza nel corso dell’esame pre-sentenza precisando altresì che la sua ambizione era quella di gestire una produzione del falso molto più capillare. Ambizione rapidamente tramontata. Nel frattempo davanti ai giudici del Tribunale di Lecce prosegue il processo per gli altri 37 imputati.

Secondo la Guardia di Finanza i prodotti di note marche come Dash, Dixan, Chanteclair, Infasil e Chilly, venivano contraffatti per finire sugli scaffali di piccoli supermercati e negozi per la casa e l’igiene intima. Non meno di 1 milione e 190mila prodotti contraffati e poi confluiti nel sottobosco della ricettazione grazie a commercianti compiacenti. Una filiera del falso organizzata nei minimi dettagli in cui ogni soggetto avrebbe ricoperto un ruolo ben preciso per consentire agli ingranaggi della catena della contraffazione di funzionare al meglio per consentire ai presunti sodali di portare avanti un business parallelo a quello legale.

Gli investigatori hanno tracciato tutte le fasi che hanno caratterizzato la filiera del falso. Alcuni imputati avrebbero “curato” la produzione di detergente liquido per la casa e per la persona e dei relativi contenitori in plastica. In alcuni casi, l’intero materiale veniva poi trasferito in un capannone nella zona industriale di Lecce trasportato con automezzi guidati da altri soggetti compiacenti.

E nel chiuso di un deposito, lontano da occhi indiscreti, l’holding del veramente falso avrebbe provveduto all’imbottigliamento, all’etichettatura e all’apposizione di timbri sui cartoncini dei prodotti contrassegnati dal marchio in questione. Operazione che, per il confezionamento dei detergenti, veniva realizzata ricorrendo ad appositi macchinari. Nella catena della filiera sarebbero coinvolte anche una tipografia e una stamperia che avrebbero contraffai i segni distintivi. I prodotti abilmente riprodotti uscivano come originali e pronti per essere immessi nel mercato del circuito legale con un notevole danno in termini economici e d’immagine per le aziende beffate.