NARDÒ – Nella riunione di ieri, come vi abbiamo anticipato, Teresa Bellanova ha ribadito la linea anti-Emiliano e il no a qualsiasi forma di partecipazione alle primarie. La ministra si è spinta fino al punto di chiedere al segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, di ritirare i candidati del dalle consultazioni di base, in maniera tale da delegittimare una corsa che sembra troppo scontata. Solo in questo modo potrebbe essere fatto un tentativo di ricongiungimento del fronte del centrosinistra pugliese, secondo i renziani. In questo momento Teresa ribadisce che Emiliano non può essere il candidato di Italia Viva: “Se si vuole costruire una coalizione con noi in Puglia, il PD deve ritirare dalla corsa alle primarie i suoi candidati e poi si può aprire un confronto” – ha detto ai suoi ieri la ministra delle Politiche Agricole all’interno della “Fabbrica” di Nardò. Il partiti renziano comincia a strutturarsi nel Salento.

Questo tentativo di boicottaggio si aggiunge alla minaccia di Fabiano Amati, che potrebbe non riconoscere i risultati. Una situazione di tensione a 7 giorni dal voto a cui Lacarra ed Emiliano rispondono col silenzio.