Fitto: “Ricordare Marcinelle trasforma memoria in responsabilità”

“Su iniziativa del Parlamento europeo e degli Stati membri, la Commissione ha deciso di proporre l’8agosto come Giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la tutela della dignità dei lavoratori. È stata la data della tragedia di Marcinelle, una ferita ancora viva nella memoria italiana ed europea. In quel disastro del 1956 morirono 262 minatori di 12 nazionalità, tra cui moltissimi italiani partiti in cerca di un futuro migliore.” Lo scrive il vicepresidente esecutivo della Commissione Raffaele Fitto su X.

“Questa Giornata europea vuole essere un simbolo per onorare le vittime, accrescere la consapevolezza sull’importanza della salute e della sicurezza sul lavoro e rafforzare l’impegno comune per ridurre ed eliminare gli incidenti e le malattie professionali. Ricordare Marcinelle significa trasformare la memoria in responsabilità e azione concreta. La sicurezza, la dignità e la tutela dei lavoratori devono restare una priorità dell’Unione europea”, sottolinea.