BARI – Dopo tutta una serie di tentativi di delegittimazione delle primarie e l’intervento della ministra Bellanova per bloccare tutto, è sceso in campo un altro ministro, questa volta per difendere le primarie e il suo amico Michele Emiliano. “Non si può dissentire sempre e comunque: questa non è libertà. In democrazia ci sono regole comuni che vanno accettate. In una comunità politica vera ci si dà delle regole e si rispettano le idee degli altri – afferma Francesco Boccia, ministro dei rapporti con le Regioni – In democrazia ci si confronta e chi prende più voti vince”.

Il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia spiega che la storia del centrosinistra è inscindibilmente legata alle primarie: rinnegarle oggi significa favorire il centrodestra. Se si rompe il fronte del centrosinistra si rischia di far vincere la destra, secondo Boccia. Il ministro non chiuderebbe le porte nemmeno ad alleanze che oggi sembrano impossibili, come quella con il Movimento 5 Stelle, se ci si accordasse su un programma condiviso. Francesco Boccia guarda la situazione da un punto di vista antisovranista: un fronte che può unire centrosinistra, inclusi i renziani, e M5S. Dividersi da Roma alla Puglia significherebbe far vivere il duo Salvini-Meloni, che nei sondaggi spadroneggiano. Ma non sarà facile placare la voglia di vendetta di Matteo Renzi, che con Teresa Bellanova sta cercando di capire se dopo le primarie di potrà costruire una candidatura alternativa a Michele Emiliano. In quel caso il fronte del centrosinistra, vincitore per 15 anni grazie alla sua compattezza, potrebbe spaccarsi e rischiare la sconfitta, proprio come successe al centrodestra.