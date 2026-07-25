Mercoledì 29 luglio “Para la Vita” – 2° Memorial Gianfranco Maggio a Squinzano

SQUINZANO (Lecce) – Si riuniranno ancora, da una parte gli amici dello sport e dall’altra quelli della musica, per scendere in campo insieme, per solidarietà, in nome di Gianfranco Maggio (1956-2024), storico nome del calcio pugliese, esempio di dedizione e professionalità, punto di riferimento per tanti giovani atleti del territorio, prima da portiere e poi da preparatore dei portieri. Una partita per ricordarlo e, allo stesso tempo, per raccogliere fondi a favore dei cittadini di Squinzano che devono affrontare cure oncologiche o salvavita.

L’appuntamento è per mercoledì 29 luglio, alle ore 20.15, allo Stadio Comunale “Santo De Ventura” di Squinzano, con la seconda edizione di “Para la Vita” – 2° Memorial Gianfranco Maggio, la partita di beneficenza organizzata dalla Città di Squinzano e dal cantautore salentino Antonio Maggio in memoria di suo padre.

Sul terreno di gioco si sfideranno gli “amici della musica” e gli “amici di Gianfranco”, questi ultimi allenati dal Dott. Giuseppino Palaia, squinzanese, storico medico sociale dell’U.S. Lecce. Parteciperanno alla serata amatissimi volti della musica e dello sport, ex stelle del calcio insieme a volti noti dello Squinzano Calcio e dell’U.S. Lecce.

Tra gli ospiti, in campo accanto ad Antonio Maggio, ci saranno Moreno, Pierdavide Carone, Cioffi, Welo, Sud Sound System, Verdiana, i due beniamini dell’ultima edizione di Amici Gard e Opi e altri artisti che verranno svelati nei prossimi giorni. Tra i calciatori, ci saranno alcune delle grandi glorie del Lecce: Ernesto Chevanton, Checco Moriero, il campione del mondo argentino Pedro Pasculli, Mirko Vucinic, Fabrizio Miccoli e tante altre sorprese.

All’evento prenderanno parte tanti volti noti del mondo dello spettacolo, della comicità e dei social. Prima della partita, Franco Simone canterà alcuni dei suoi grandi successi e lo stesso Antonio Maggio il suo nuovo singolo “Radici”. Anche Pierdavide Carone con Martina Attili regaleranno al pubblico un momento musicale live con il loro nuovo singolo “É finita”.

A presentare la serata sarà Marcello Biscosi di Ciccio Riccio (media partner dell’evento). La telecronaca sarà, invece, a cura del giornalista sportivo Raffaele Pappadà, voce delle telecronache di Serie A.

Come già avvenuto nella prima edizione, anche quest’anno il ricavato andrà a incrementare il fondo comunale istituito per sostenere i cittadini di Squinzano che necessitano di cure oncologiche o salvavita o attività di prevenzione verso gravi malattie (regolamento consultabile on line https://comune.squinzano.le.it/novita/fondo-solidale-para-la-vita/). Un impegno concreto che l’Amministrazione Comunale, insieme ad Antonio Maggio e a tutta la comunità squinzanese, rinnova per dare continuità a un progetto nato dal dolore e trasformato in speranza.

“È ormai un appuntamento che sentiamo profondamente nostro, capace di unire un’intera comunità attorno a un valore semplice ma fondamentale: esserci per chi sta attraversando un momento difficile. Come Amministrazione siamo orgogliosi di continuare, insieme ad Antonio Maggio, questo percorso nato per onorare la memoria di suo padre Gianfranco, uomo amato e stimato umanamente e professionalmente” dice il sindaco di Squinzano, Mario Pede.

“Para la Vita torna per la seconda volta a Squinzano, a due anni dalla scomparsa di mio padre, e per me significa continuare a tenere vivo il suo ricordo nel modo che credo gli sarebbe piaciuto di più: attraverso lo sport, la musica e la solidarietà concreta verso chi ne ha bisogno” dice Antonio Maggio. ” Quest’anno vogliamo fare ancora meglio. Ogni biglietto venduto è un piccolo gesto che si trasforma in aiuto vero per le famiglie del nostro territorio che, come la mia, stanno affrontando la battaglia contro il cancro. Vi aspetto”.

I biglietti per assistere a “Para la Vita” sono disponibili su Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-para-la-vita-2-memorial-gianfranco-maggio-1993519764279. Dettagli sulle pagine social @paralavita