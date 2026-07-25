Teatro per famiglie: due appuntamenti: domenica 26 luglio a Portoselvaggio, lunedì 27 a Salignano

SALENTO – Domenica 26 luglio è la volta de I Tre Porcellini di Granteatrino per il secondo appuntamento della quindicesima edizione de I teatri di Torre Nova, la rassegna di TerramMare Teatro che ogni estate trasforma la Masseria Torrenova, nel cuore del Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio e Palude del Capitano a Nardò, in un teatro a cielo aperto per famiglie. Propone cinque serate dedicate a un pubblico senza età, dagli 0 ai 99 anni: un percorso che intreccia fiabe classiche, teatro di figura, teatro d’ombre e drammaturgia contemporanea, costruito per coinvolgere famiglie e bambini in un’esperienza condivisa.

Il prossimo è uno spettacolo di pupazzi e attori con Anna Chiara Castellano Visaggi e Chiara Bitetti e burattini e pupazzi di Lucrezia Tritone, per la regia di Paolo Comentale.

La celebre storia dei tre porcellini, delle tre casette e del lupo cattivo nasconde un insegnamento profondo: solo lavorando intensamente e con impegno e dedizione si possono ottenere risultati stabili e duraturi nel tempo. La “morale” resta tutta ma si è voluto privilegiare in questa messa in scena l’energia inesauribile del buonumore, delle risate, dei tempi comici nei quali, come sempre, i bambini si confermano maestri impareggiabili.

Ogni appuntamento ha ingresso alle 20:30 e inizio alle 21:00, con biglietto unico a 7 euro. Info su terrammareteatro.it/i-teatri-di-torrenova-2026, cell. 320.8949518.

Il giorno successivo, lunedì 27 luglio, TerramMare Teatro porta in scena alle ore 21 in Piazza della Torre a Salignano, frazione di Castrignano del Capo, L’Arca, nuova produzione per ragazzi che torna a toccare un tema delicato come il rispetto e la tutela di uno dei beni più preziosi in natura: l’acqua. Ingresso gratuito.

Due fratellini perennemente litigiosi si ritrovano all’improvviso coinvolti in un’avventura straordinaria: una piccola farfalla, entrata nella loro stanza, chiede ai due bambini di salvare quanti più animali è possibile dal grande temporale che sta per riempire d’acqua tutta la Terra! Basterà trasformare per una notte la loro cameretta in un’enorme imbarcazione, chiamata Arca – come già ha fatto tanto tempo fa un vecchio signore con una lunga barba bianca, che aveva più di 600 anni – e proteggere al suo interno i poveri animali spaventati. I due protagonisti, mettendo da parte i loro continui litigi, vivranno fianco a fianco un viaggio indimenticabile. Uno spettacolo sospeso tra sogno e realtà, ricco di suggestioni musicali e di piccole storie sulla preziosità dell’acqua, elemento fondamentale per ogni essere vivente. Per insegnare ai più piccoli, attraverso un linguaggio semplice, ironico e poetico, quanto l’acqua sia importante, e per ricordare ai più grandi che l’acqua va rispettata, protetta e amata. Con Chiara De Pascalis e Agostino Aresu, per la regia di Silvia Civilla.

Giovedì 30 luglio, invece, alle 21.30 al Castello di Tutino di Tricase è la volta dello spettacolo L’uomo che inventò i Beatles, sempre per la regia di Silvia Civilla, la storia di Brian Epstein, il manager che consegnò i Fab Four alla fama mondiale. Ingresso a pagamento. Euro 10.