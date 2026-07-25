Accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato: archiviata inchiesta Presidenti del Consiglio di amministrazione

SALENTO – Erano accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato in qualità di Presidenti del Consiglio di amministrazione, succedutisi nel periodo ricompreso tra il 2015 ed il 2021, di una cooperativa dedita alla pesca ed alla vendita e commercializzazione di prodotti ittici operante nel territorio salentino. In particolare nel periodo dal settembre 2018 a dicembre 2021 avrebbero messo in atto, in concorso con altri, artifizi e raggiri, consistiti nel porre in essere diversi rapporti di lavoro fittizi che hanno consentito ai lavoratori interessati di ottenere ingiusti profitti, altrimenti non spettanti, a danno dell’Inps.

A seguito di una complessa attività di indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Lecce veniva quindi contestato a due salentini di aver avviato rapporti di lavoro fittizi di personale assunto per espletare varie mansioni sulle imbarcazioni gestite dalla Cooperativa ed anche personale di terra, finalizzati alla indebita riscossione della Naspi per importi considerevoli.

Il tutto sarebbe avvenuto attraverso la falsa presentazione di documentazione amministrativa inerente l’imbarco e lo sbarco del personale dalle imbarcazioni gestite dalla Cooperativa, ai quali, secondo la tesi d’accusa, venivano falsamente attribuite qualifiche di volta in volta differenti ed utili ad assicurare il periodo lavorativo che poi avrebbe fatto maturare il diritto alla percezione delle somme indebite; e così, secondo quanto contestato dall’Ispettorato del Lavoro di Lecce c’era chi sarebbe stato assunto con la qualifica di direttore di macchina, marinaio o mozzo senza che fossero presentate le relative comunicazioni di imbarco e sbarco, chi era assunto con la mansione “vendita pesce”, o assunto nella suddetta Cooperativa ma, di fatto, impiegato per la gestione di una friggitoria.

Per altri lavoratori veniva contestata una diversa attività lavorativa non accessoria né complementare all’esercizio della pesca in periodi nei quali risultavano lavorare per la cooperativa o di essersi trovati addirittura in altre città per motivi di studio durante i periodi di assunzione.

Le indagini sono state molto lunghe e complesse avendo riguardato accertamenti su quasi 150 posizioni e determinando richieste quantificate in oltre centomila euro tra sanzioni interessi e somme evase nei confronti dell’amministrazione.

Gli indagati, assistiti dall’avvocato Vito De Pascalis, a seguito di interrogatorio ed anche attraverso il deposito di una memoria difensiva, sono tuttavia riusciti a dimostrare che, proprio in virtù del loro ruolo apicale in seno alla Cooperativa di presidenti del Cda in rapporto alle indagini eseguite, le indagini non avrebbero considerato la distinzione tra le attività, meramente burocratico-amministrative e le attività di concreta assunzione/imbarco, gestione e direzione dei dipendenti che erano integralmente demandate ed esercitate dai comandanti delle singole unità marittime sulle quali gli stessi dipendenti risultavano imbarcati.

Tanto veniva confermato dagli stessi lavoratori i quali, ascoltati nel corso delle indagini, avevano chiaramente riferito di aver avuto contatti con altri soggetti, ovvero i comandanti che gestivano le singole imbarcazioni sulle quali gli stessi prestavano servizio e mai con l’Armatore. Tutta la complessa attività inerente il procedimento di imbarco, l’attestazione delle presenze o assenze del marinaio o mozzo imbarcato, non viene materialmente eseguita dall’Armatore, legale rappresentante della Cooperativa.

Proprio sulla scorta di tale dato ed attraverso la precisa descrizione della procedura, avuto riguardo al loro ruolo specifico, gli indagati sono riusciti a dimostrare l’inconsistenza e la insostenibilità delle ipotesi di accusa in giudizio nei loro confronti, unitamente al conseguente difetto di una ragionevole previsione di condanna.

Con decreto di archiviazione del 15 giugno scorso la Giudice per le indagini preliminari Dott.ssa Proto, ha ravvisato la non sussistenza delle ipotesi di reato contestate agli indagati unitamente alla inidoneità degli elementi raccolti, di formulare una ragionevole previsione di condanna. I due salentini hanno quindi potuto vedere scritta la parola fine alla vicenda.