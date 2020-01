LECCE/MESAGNE – Si lanciavano sfottò da cella a cella; si lanciavano il guanto di sfida con occhiatacce e sguardi intimidatori da tempo. Rapporti tesi sfociati in una brutale aggressione ai danni di un detenuto ricoverato in ospedale in coma. Brutta storia, quella di giugno, nel carcere di Borgo “San Nicola” di Lecce, dove così come denunciò il Sindacato dell’Osapp si rischio una tragedia.

Perché la vittima venne ricoverata in gravissime condizioni dopo un pestaggio compiuto da tre detenuti: Giuseppe Francesco Olivieri, 34 anni, di Vibo Valentina, detto “Ciko”, già condannato all’ergastolo per il duplice omicidio in Calabria di Giuseppina Mollese e Michele Valarioti, consumato l’11 maggio del 2018 a Nicotera e per il tentato omicidio di altre tre persone a Limbadi; Michele Portacci, 48 anni, di Taranto e Giovanni Mazzo, 46 anni, di Lecce, di recente condannato 4 anni di reclusione con sentenza di patteggiamento per la rapina ai danni del Garden Coffee di via Adriatica a Lecce.

A carico dei tre imputati viene contestata l’accusa di tentato omicidio così come mette nero su bianco il pubblico ministero Roberta Licci nella richiesta di rinvio a giudizio per i presunti responsabili di quel violento pestaggio ai danni di Carlo Pastore, 39 anni, di Mesagne. La vittima, ora, sta meglio ed è stata trasferita nel carcere di Bari.

L’aggressione si consumò nel cortile di passeggio dei detenuti per la consueta per la consueta ora d’aria. Pastore venne spinto mentre si trovava seduto sul corrimano della rinchiera facendogli sbattere violentemente la testa sul pavimento al punto da tramortirlo. Ormai privo di sensi Pastore “un trauma cranico facciale lacero contusivo. Il detenuto venne “salvato” da alcuni agenti della penitenziaria intervenuti prontamente e ricoverato in coma dove è rimasto per giorni prima che le sue condizioni migliorassero gradualmente.

Singolare l’identificazione di Mazzo incastrato grazie alle dichiarazioni di un testimone che riferì di aver notato tra gli aggressori un uomo con un polsino indossato al braccio destro trovato proprio nella cella del leccee dopo una perquisizione. Il giovane è stato già trasferito da Borgo “San Nicola” e attualmente si trova detenuto nel carcere di Foggia. Nel corso delle indagini Mazzo si è difeso sostenendo di aver sottratto il detenuto brindisino dal suo aggressore. Il suo nome, però, non è stato depennato nel corso dell’inchiesta e compare ora nel decreto di fissazione dell’udienza preliminare. I neo imputati sono difesi dagli avvocati Giancarlo Dei Lazzaretti, Francesco Stella e Francesco Schimio, quest’ultimo del Foro di Palmi.