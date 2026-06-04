Incidente sulla 275, avvocato Corvaglia dimesso dalla Terapia intensiva. Nell’inchiesta indagati in due

MAGLIE (Lecce) – Sono in netto e deciso miglioramento le condizioni di salute dell’avvocato Arcangelo Corvaglia, vittima di un gravissimo incidente sulla statale 275, all’altezza di Surano, il 10 maggio scorso. Nelle scorse ore, il professionista magliese, 49enne, candidato al consiglio comunale alle elezioni amministrative di maggio 2026, a sostegno del sindaco Ernesto Toma con la lista civica SìamoMaglie, è stato dimesso dal reparto di Terapia intensiva dove era ricoverato ed è stato trasferito nella clinica privata “Villa Verde” di Lecce dove inizierà la riabilitazione. Negli ultimi giorni, l’avvocato ha dato i primi incoraggianti segnali di ripresa.

Dopo l’operazione per la frattura di entrambi i polsi, seppur gradualmente, Corvaglia ha iniziato a muovere gli arti, aperto gli occhi rimanendo sempre vigile. Un raggio di luce dopo settimane complicate vissute con grande apprensione dal padre Luigi, decano del Foro di Lecce, dalla madre Mercedes e dal fratello, Alberto, avvocato anche lui. Prossimo passo: accertare quali siano i danni cerebrali e procedere con le cure più giuste. Nel frattempo sull’incidente è stata aperta un’inchiesta dalla pm Rosaria Petrolo.

Sono due i nomi iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di lesioni personali gravissime. Si tratta del conducente di un’Alfa Romeo 156 guidata da un uomo, 55 anni, di Muro Leccese che, secondo gli accertamenti condotti dai carabinieri di Maglie sulla scorta dell’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, avrebbe tagliato la strada al motociclista mentre l’automobilista si immetteva sulla 275 uscendo da un ristorante con direzione Maglie. Per evitare l’impatto, Corvaglia avrebbe lasciato le mani dal manubrio della moto cadendo, fratturandosi i polsi e andando poi a sbattere con la testa contro una Dacia che sopraggiungeva sulla carreggiata opposta.

Alla guida, un uomo di Nardò, che in compagnia della moglie, stava raggiungendo l’ospedale di Tricase per fare visita alla suocera ricoverata. Proprio per la reattività dell’avvocato, non sono stati rilevati segni di frenata dei pneumatici della sua moto, una MV Augusta, sull’asfalto. Un riflesso, a sentire soccorritori e investigatori, rivelatosi fondamentale per contenere i danni: se la moto avesse impattato contro l’auto, infatti, l’onda d’urto sarebbe risultata maggiore con conseguenze probabilmente ancor più gravi per l’avvocato. Nella giornata di domani, intanto, verrà conferito incarico a un ingegnere stradale di eseguire una consulenza sulla dinamica dell’incidente.

I due indagati, l’automobilista di Muro e di Nardò, sono assistiti dagli avvocati Oronzo Carrozzini e Vincenzo De Benedittis e potranno nominare dei propri consulenti.