Insulti alla moglie: “Guardati allo specchio, fai schifo” e botte alla figlia disabile: condannato un 53enne

MONTERONI (Lecce) – Picchiava la moglie e le due figlie. Una delle quali affetta da una grave disabilità. Tra il 2021 e il 2022 quando la ragazzina aveva soltanto 8 anni. Un 53enne di Monteroni è stato condannato a 2 anni di reclusione con l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati. Così ha deciso il tribunale in composizione collegiale (Presidente Fabrizio Malagnino) che ha subordinato la sospensione della pena alla partecipazione, con esito favorevole, nel termine massimo di un anno dall’avvio, ad uno specifico corso di recupero, con cadenza almeno bisettimanale, in qualche ente o associazione individuata dal Duepe con cui l’imputato dovrà prendere contatto con l’avvio del percorso entro e non oltre un mese dal passaggio in giudicato della sentenza. L’uomo, difeso dall’avvocato Davide Pastore, è stato assolto dall’accusa di lesioni perché il fatto non sussiste.

È stata la moglie dell’uomo, seppur con qualche reticenza, a depositare una denuncia in cui ha messo nero su bianco le continue vessazioni e angherie che sia lei che le figlie erano costrette a subire da tempo. in casa si verificavano ripetuti litigi. Scaturiti da eccessi di ira dell’uomo. Che aggrediva la coniuge e le figlie; rivolgeva loro continui epiteti limitando la libertà della moglie, controllando il suo telefono e impedendole di parlare con la madre e i parenti. “Guardati allo specchio, fai schifo” le diceva. Frasi acuminate. A fare male. “Nemmeno un vecchio ti vorrebbe”.

In una circostanza si sarebbe scagliato contro la figlia disabile cercando di colpirla con una cintura: un’aggressione sventata fortunatamente soltanto dall’intervento della moglie subendo lei, a sua volta, un colpo di cintura. Nella notte tra il 19 e il 20 dicembre 2021, infine, avrebbe minacciato di morte la moglie e colpendola con un pugno in faccia e provocandole una ferita al labbro. Tanto da costringere la donna a richiedere l’intervento di una pattuglia dei carabinieri. La sentenza contempla anche un risarcimento in favore della donna, assistita dall’avvocata Anna Pecora, e come esercente della potestà genitoriale delle figlie da quantificarsi in separata sede.