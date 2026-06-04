Gli rubano i soldi e poi lo costringono a strisciare, riprendendo la scena, ragazzo vittima di bullismo

Taurisano (Lecce) – Gli avrebbero sottratto i soldi e una torcia dallo zaino e poi lo avrebbero fatto strisciare per terra, riprendendo la scena con il cellulare.

Un presunto episodio di bullismo nei confronti di un ragazzo 15enne si sarebbe verificato martedì scorso, 2 giugno, in piazza, a Taurisano. A denunciarlo, via social, è stata la madre del giovane. E ora sul fatto stanno indagando gli agenti del Commissariato di Polizia di Taurisano.

Secondo il racconto, il ragazzo sarebbe stato avvicinato da un gruppo di coetanei, che prima avrebbero rovistato nel suo zaino, impossessandosi di 5 euro e di una torcia. Ma non soddisfatti del furto, i bulli avrebbero costretto anche il giovane a strisciare per terra, mentre alcuni di loro riprendevano la scena col telefonino.

Il post della donna ha avuto commenti di solidarietà e di vicinanza da parte di molti, che hanno anche sollecitato l’intervento delle istituzioni e maggiori controlli per evitare che episodi simili possano ripetersi.

Gli investigatori stanno verificando quanto denunciato per cercare di individuare i responsabili, anche grazie all’aiuto di immagini di videosorveglianza installate nella zona del centro di Taurisano.