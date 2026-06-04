Accusato di stalking ai danni della ex compagna: rischiava 2 anni di reclusione, assolto. “Persona offesa inattendibile”

CAPRARICA (Lecce) – Era accusato di stalking nei confronti della ex compagna. Incapace di accettare la fine della relazione e, in preda alla gelosia, si sarebbe presentato davanti casa della donna per controllarne i movimenti. Un 61enne di Caprarica, con l’accusa di stalking, era così finito sotto processo ma l’istruttoria si è conclusa con la sua assoluzione perché il fatto non sussiste dal momento che la persona offesa e i testimoni citati in aula non sono stati ritenuti attendibili.

La sentenza è stata emessa dalla giudice monocratica Annalisa De Benedictis a fronte dio una richiesta di 2 anni di reclusione invocata dalla pubblica accusa. Nel novero delle accuse erano messi nero su bianco insulti; pedinamenti per le vie del paese; audio inviati a terzi in cui denigrava la donna. Che avrebbe modificato le proprie abitudini di vita riducendo le uscite da casa per paura di incontrare l’uomo. I fatti da aprile del 2024 fino a pochi medi addietro.

Tra gli elementi di prova il tribunale aveva acquisito la querela della persona offesa, costituitasi parte civile, le testimonianze di terzi e un cd contenente due file audio. L’avvocato dell’uomo, il legale Antonio Luceri, ha evidenziato la mancanza sia dell’elemento oggettivo del reato di stalking poiché non è stato provato lo stato di ansia o il mutamento delle abitudini di vita e sia la mancanza dell’elemento soggettivo del reato poiché l’imputato non seguiva ne importunava la parte civile ma addirittura si teneva alla larga da lei e l’aveva addirittura bloccata su whatsapp e social per non avere rapporti con lei.