LECCE – Grande successo per i concerti di Capodanno in piazza Libertini che – nell’ambito del programma “Natale che spettacolo” – ha accolto nelle serate di fine anno, 30 e 31 dicembre, artisti locali e nazionali. Le due serate di musica, spettacolo e divertimento hanno coinvolto migliaia di spettatori provenienti da tutta la provincia e tantissimi turisti che in questi giorni di festa popolano la città. Tutto si è svolto nel massimo ordine grazie al lavoro attento delle forze dell’ordine, della polizia municipale e delle associazioni di protezione civile.

Il 30 dicembre, in un clima di festa e grande divertimento, una Piazza Libertini gremita ha abbracciato con calore la cantautrice piacentina Nina Zilli, che è stata preceduta dai ritmi di Manu Funk con il suo nuovo progetto da solista e dall’eclettico duo “Respiro“. Tre ore di musica che i numerosissimi spettatori hanno apprezzato, accompagnando Nina Zilli nei suoi pezzi più conosciuti tra cui 50mila, Per sempre, L’uomo che amava le donne, L’amore è femmina.

Ieri sera, 31 dicembre a partire dalle ore 21, a far ballare gli spettatori fino e oltre il conto alla rovescia per l’arrivo del nuovo anno, la Salento Tribe Orchestra, un nuovo progetto formato da I Nidi D’Arac, Redi Hasa, Carolina Bubbico e Rachele Andrioli, un vero e proprio collettivo di artisti caratterizzati da stili ed esperienze musicali differenti, un collage sonoro tra sperimentazione e musica tradizionale salentina. A seguire il Canzoniere Grecanico Salentino – lo storico gruppo di musica popolare salentina, recentemente premiato all’Electric Brixton di Londra come “miglior gruppo di world music al mondo” – ha entusiasmato la piazza sul battito del tamburello con l’energia e la passione della pizzica salentina.

Le due serate sono state organizzate grazie alla collaborazione della Regione Puglia e con il supporto tecnico di Molly Arts. A presentarle Toni Tinelli e Giampaolo Catalano from The Lesionati.

Ad accogliere e salutare il nuovo anno insieme agli spettatori sopraggiunti in piazza il sindaco Carlo Salvemini, l’assessore al Tursimo e allo Spettacolo Paolo Foresio e l’assessore alla Polizia Municipale Sergio Signore.

“Auguri di un buon 2020 ai leccesi, alla città, al Paese – dichiara il sindaco, Carlo Salvemini -. Siamo stati in Piazza in tanti ieri sera per salutare il nuovo anno col sorriso e in compagnia: un modo semplice per rafforzare il senso di comunità; che è – insieme al civismo – ingrediente indispensabile di progresso e solidarietà. Un ringraziamento particolare a chi ha lavorato – forze di polizia, carabinieri, guardia di finanza, protezione civile, vigili del fuoco, operatori del 118 – per garantire divertimento e festeggiamenti in sicurezza e tranquillità”.

“ Un successo che si rinnova di anno in anno – dichiara l’assessore al Turismo e allo Spettacolo –Paolo Foresio -. Siamo molto soddisfatti dello spettacolo che siamo riusciti ad offrire ai nostri concittadini e ai tantissimi visitatori che hanno scelto la nostra città come meta delle loro vacanze natalizie. Rendere Lecce una città turistica 365 giorni l’anno è il nostro obiettivo. Un obiettivo che possiamo raggiungere non solo puntando sulle nostre bellezze storiche e sul nostro patrimonio culturale, ma offrendo un calendario di iniziative in grado di richiamare i visitatori. Questo è possibile solo attraverso una collaborazione costante con altri enti, come la Regione Puglia che ringrazio ancora, e con il tessuto commerciale e sociale della città, commercianti, associazioni di categoria e associazioni di terzo settore che hanno contribuito a rendere questo programma natalizio all’altezza delle aspettative. Possiamo fare di più e meglio e lo faremo, ma sentiamo di essere sulla strada giusta. Buon anno a tutti”.