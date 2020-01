“Sono allibito!” – comincia così la critica di Dario Stefano a un post di Michele Emiliano. La guerra tra i due non è mai finita, cominciò cinque anni fa: si concluse con la tregua delle primarie vinte dall’attuale presidente della Regione (in copertina potete notare una foto dell’epoca ndr). In quell’occasione il senatore del Pd riuscì a piazzare in giunta anche un suo uomo, Sebastiano Leo. Poi, le cose sono cambiate nuovamente: l’assessore ha voltato le spalle al suo leader per appoggiare Emiliano e Stefano oggi resta il più probabile avversario del governatore se il fronte del centrosinistra regionale dovesse definitivamente rompersi. Dario Stefano, fino al giorno prima della scissione orbitava nell’area Renzi: grazie al leader fiorentino, anche lui nemico giurato del governatore pugliese, è riuscito ad ottenere la rielezione nelle liste bloccate. Il senatore si è trincerato nel silenzio e ha curato il rapporto con Zingaretti, ma oggi torna all’attacco: “Avevo promesso a me stesso di restare in silenzio ma sono costretto a tornare a parlare.

C’e chi è capace di tutto: osannare le primarie come massima espressione di democrazia e, contemporaneamente, attribuirsi potere e facoltà di sottrarre il diritto di parola a chi non la pensa come lui. Come a dire: essere democratico a chiacchiere. Nessuno può imporre a me che condotta tenere o cosa dichiarare. Figuriamoci se ci può essere qualcuno che mi può togliere la parola. A me, come a nessun altro. Nessuno ci può togliere il diritto di dire la nostra. Torno a ribadire: se qualcuno mi vuole proprio tirare in ballo, mi accontenti con un rendiconto delle Primarie del 2014 alle quali ho partecipato. Perché nasce proprio da lì il più grande vulnus di democrazia in Puglia”.