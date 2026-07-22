Botte alle sorelle di 6 e 12 anni se non andavano a fare la spesa: indagati il padre e la nonna

SALENTO – Botte a due sorelle di 6 e 12 anni, costrette a vivere in un clima di paura per mesi. I presunti aguzzini delle bambine sono due stretti familiari: il padre e la nonna, ora finiti sotto inchiesta – difesi dagli avvocati Cristiano Solinas e Oronzo Maggiulli – con l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati. Bastava un minimo pretesto per scatenare le violenze in casa: quando una delle due bambine si rifiutava di pettinarsi oppure di andare a fare la spesa, tra le pareti domestiche scattavano le violenze.

La storia si consuma in un paese del Salento in un contesto particolare: tra padre e madre è in corso la procedura di separazione e le bambine vivono ora con l’uno, ora con l’altro genitore. Le violenze, racconta l’inchiesta, sono andate avanti fino a qualche settimana fa, quando la più grande delle due sorelle si è confidata con la madre. “Papà e la nonna ci picchiano”, ha raccontato.

Sono così scattate le verifiche. La donna ha formalizzato una denuncia; un fascicolo d’indagine è stato aperto e, immediatamente, il pm inquirente Francesco Ciardo ha chiesto l’ascolto protetto della 12enne, con le modalità dell’incidente probatorio. Davanti al gip Angelo Zizzari, nelle scorse ore, la bambina ha confermato gli episodi di violenza: il 21 marzo 2026, la nonna paterna avrebbe afferrato una delle due figlie per il collo stringendola con una tale violenza da provocarle per qualche giorno problemi di deglutizione; il 5 aprile, il padre avrebbe colpito la più grande con uno schiaffo in pieno volto causando una copiosa perdita di sangue.

La bambina non è ricorsa alle cure dei medici ma ha raccontato l’episodio alla madre facendo emergere uno spaccato di violenze. Annotano gli inquirenti nella richiesta di incidente probatorio: “Nonna e padre tenevano un atteggiamento abitualmente aggressivo e svalutante nei confronti delle minori, tollerando e legittimando comportamenti violenti all’interno del contesto familiare”. Le bambine sono seguite dall’avvocato Luigi Pastore.