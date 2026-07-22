La lite, le urla, poi l’omicidio e la video chiamata ai familiari: a processo per l’omicidio del fratello

TRICASE (Lecce) – A processo per l’omicidio del fratello ferito a morte con un coltello il 30 aprile scorso in un appartamento nel centro di Tricase. Un decreto di giudizio immediato, richiesto dalla pm Donatina Buffelli e disposto dal gip Angelo Zizzari, è stato emesso a carico di Md Humaun Sheikh, 33enne originario del Bangladesh, con l’accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo familiare e dall’uso di un’arma. Il delitto si consumò in un immobile preso in affitto da uno dei due fratelli (la vittima si chiamava Md Noyan ed era più giovane di quattro anni) in via Cadorna, al civico 42, nel centro della cittadina salentina. Per la vittima non ci fu niente da fare nonostante l’immediato intervento del 118.

La lite – scaturita probabilmente per questioni economiche – si consumò intorno alle 17.30. In casa c’era anche un connazionale, che sarebbe sceso in strada “Ho visto in mano a Humaun un coltello mentre questi accoltellava il fratello Noyan – raccontò ai carabinieri – in particolare, il coltello è entrato nel fianco di Noyan, ma non so di preciso come e dove. Immediatamente mi sono messo a gridare “aiuto” e visto che l’aggressione non si fermava, ho provato ad avvicinarmi per tirare via il ferito. Poi vedendo il sangue e il coltello e il fatto che Humaun mi diceva di andare via, sono uscito fuori e ho chiamato un’ambulanza”.Al suo arrivo, il 118 trovò il corpo del giovane, riverso per terra in una pozza di sangue. Colpito, da quel che si sa, da svariate coltellate.

L’assassino, in quei frangenti, era fuori di sé. Prese in mano il telefonino e, con una videochiamata, contattò i familiari, nel paese di origine per avvisarli di aver ucciso il fratello facendo vedere il corpo agonizzante del familiare. In lacrime “… Macchina dei soldi, ho mandato la macchina dei soldi” mentre un parente gli chiedeva: “Hai colpito Sujon? È Sujon?”; “Portatelo dal dottore, portatelo dal dottore! … Guarirà …”. Nel frattempo una voce fuori campo urlava: “Con cosa lo hai colpito? Cosa hai fatto?”. Incalzato, l’assassino rispondeva: “Con un coltello”. Sempre lo stesso familiare replica: “Portatelo dal dottore! Non è tuo fratello? Non è tuo fratello? Portatelo dal dottore, fratello!”. Nel corso dell’udienza di convalida, l’assassino confessò il delitto: “Era un buono lui e sono un buono anche io” riferì davanti al gip Angelo Zizzari che convalidò l’arresto sulla scorta delle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Tricase disponendo la custodia cautelare in carcere dove il 33enne è sempre detenuto anche (e non solo) per il pericolo di fuga rafforzato dalla circostanza che “l’indagato, cittadino straniero, intrattiene stabili collegamenti con il paese di origine, dove risiedono familiari con i quali ha mantenuto contatti anche nell’immediatezza dei fatti, come documentato dal contenuto della videoripresa acquisita”.

I due fratelli erano ben integrati nel tessuto sociale del paese. Entrambi avevano frequentato i progetti di accoglienza e integrazione e lavoravano nello stesso bar a Tricase Porto. L’omicida era arrivato in Salento nel 2022 e due anni dopo era stato raggiunto dal fratello: erano uniti e legatissimi l’uno all’altro. Vittima e assassino, infatti, erano conosciuti come lavoratori seri e ragazzi che non avevano mai destato alcuna preoccupazione. E gran parte dei guadagni veniva inviata alla famiglia di origine. “Era buono lui e sono buono io”.

L’inizio del processo è fissato per il 20 ottobre 2026 davanti ai giudici della Corte d’assise di Lecce. Tecnicamente con la contestazione di una serie di aggravanti l’imputato rischia l’ergastolo e la difesa, rappresentata dall’avvocato Rafffaele Benfatto, non potrebbe avanzare richiesta di abbreviato ma l’istanza dovrebbe comunque essere formulata perché possa essere poi valutata nel corso del processo qualora venissero meno le aggravanti.