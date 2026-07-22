“Dieta mediterranea – Viaggio tra Scienza, tradizione e sapori antichi alla scoperta del segreto della longevità” è il libro scritto dalla dottoressa Vincenza Gianfredi, medico ricercatrice e dal dottor Daniele Nucci, specialista in nutrizione e chef professionista che sarà presentato giovedì 30 luglio alle ore 19,30 nel parco Adele Savio in via Saragat nel rione Castromediano di Lecce nell’ambito della rassegna “Estate cavallinese” organizzata dal Comune di Cavallino. Dialogherà con gli autori il giornalista Massimo Barbano.

Il volume, pubblicato da Edizioni Gribaudo è un viaggio attraverso la dieta mediterranea in cui una giovane coppia di studiosi, marito e moglie, ripensa e ripropone la dieta mediterranea alla luce delle ultimissime scoperte e delle nuove prove che la pongono in cima alla lista degli stili alimentari e di vita che apportano benessere. Informazioni utili, punti di vista supportati da studi e ricerche, consigli pratici e suggerimenti, ricette facili e veloci da preparare rendono questo libro un compagno ideale per chiunque voglia ritrovare con semplicità il piacere della buona tavola e la consapevolezza che quello che mangiamo è determinante per la nostra salute. La sfida dei nostri giorni è infatti quella di districarsi fra valanghe di informazioni, a volte false o ingannevoli, incomplete o semplicemente vere, ma difficili da comprendere. Fortunatamente, sostengono gli autori del libro, esiste un metodo che, per noi italiani, è semplice, sostenibile e a portata di mano. Non è un caso che la dieta mediterranea sia fra le diete più apprezzate e studiate del mondo e avallata da moltissimi studi scientifici.

Vincenza Gianfredi, medico specialista in Medicina preventiva, con dottorato di ricerca in Salute pubblica, è attualmente ricercatrice universitaria. Autrice di oltre un centinaio di articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali, è coautrice di volumi di testo universitari relativi alla propria disciplina. Dal 2018 tiene una rubrica bimestrale sul tema scienza e salute per il periodico “L’arcobaleno”, rivista di informazione locale per i cittadini di San Vito dei Normanni. E’ membro della fondazione Dieta mediterranea e developer per le linee guida nazionali sulla dieta mediterranea.

Daniele Nucci è un dietista con laurea magistrale in Nutrizione umana e ha un passato da cuoco professionista. La passione per la nutrizione e la cucina lo hanno portato negli anni a diventare un esperto nel campo della culinary medicine, ambito della medicina basata sulle evidenze, che si fonda sull’incontro fra scienza della nutrizione e pratica gastronomica. E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali. Con Gribaudo è autore del best seller per il cibo buono: C’è più gusto a nutrirsi bene (2022) scritto con la professoressa Antonella Viola.