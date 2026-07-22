Sesto incidente sul lavoro mortale nel Salento da inizio 2026, il grido dall’allarme dei sindacati

Lecce – Quello che ha portato alla morte dell’operaio 58enne oggi a Galatone è il sesto incidente mortale sui luoghi di lavoro dall’inizio del 2026 nel Salento, il terzo a partire dallo scorso 23 giugno.

Per il segretario generale della Cgil Lecce Tommaso Moscara “non si arresta la scia di sangue sul lavoro in provincia di Lecce. Sono numeri drammatici che testimoniano un’emergenza ormai fuori controllo che non può più essere liquidata come una mera sequenza di tragiche fatalità”.

La Cgil esprime il più profondo e commosso cordoglio e si stringe in un abbraccio affettuoso e solidale alla famiglia dell’operaio scomparso ed ai suoi colleghi. “Ma al dolore deve necessariamente seguire l’azione, perché non è più tollerabile che uscire di casa per guadagnarsi da vivere si trasformi in una condanna a morte – dice ancora Moscara – Di fronte a questa drammatica escalation, la CGIL lancia un forte e accorato grido d’allarme a tutte le istituzioni, agli enti ispettivi e a tutti gli organi preposti alla vigilanza. È indispensabile intensificare immediatamente i controlli sui luoghi di lavoro con verifiche rigorose e capillari, assicurandosi che la formazione sulla sicurezza non si riduca a un adempimento burocratico, ma diventi una prassi reale e costante. La tutela della vita e della salute dei lavoratori non può essere in alcun modo sacrificata in nome dei ritmi di produzione o del profitto. Serve un intervento urgente, coordinato e risolutivo da parte di tutte le forze del territorio, con maggiori risorse, più ispettori sul campo e una vera cultura della prevenzione che metta al centro la dignità umana. Non c’è più tempo da perdere: fermiamo subito questa intollerabile carneficina”.

E in proposito interviene anche Donato Congedo, segretario territoriale della Cisl Lecce: “Basta parlare di fatalità. Servono controlli stringenti e formazione non negoziabile – dice Congedo – Esprimo a nome mio e di tutta la Cisl di Lecce il più profondo e commosso cordoglio alla famiglia dell’operaio. Un dolore inaccettabile che colpisce un’altra comunità del nostro Salento e che lascia sgomenti. Ma al dolore dev’essere chiara una cosa: non possiamo più cedere alla retorica della sfortuna. Non si tratta di fatalità, non si tratta di un tragico destino o di mera casualità. Quando si cade da sette metri d’altezza mentre si svolge il proprio dovere, significa che qualcosa nel sistema di protezione e prevenzione ha fallito. La scia di sangue nei cantieri e nei luoghi di lavoro del nostro territorio ha raggiunto un livello d’guardia da tempo superato. Non si può morire in questo modo. Non è tollerabile uscire di casa la mattina per guadagnarsi da vivere e non farvi più ritorno”.

Per il sindacalista, è il momento di dire basta con fermezza. “Servono condotte concrete e immediate: occorre potenziare drasticamente i controlli sui cantieri e nelle aree industriali, garantendo che gli organi di verifica abbiano tutte le risorse necessarie per agire capillarmente – prosegue Congedo – Allo stesso tempo, non intendiamo cedere nemmeno di un millimetro sulla formazione dei lavoratori e sul rispetto rigoroso dei dispositivi di protezione individuale e collettiva. La sicurezza non è un costo su cui risparmiare, ma un diritto inalienabile. Nella nostra provincia da Gennaio 2026 è la sesta persona che non fa ritorno a casa dopo essere uscito per recarsi al lavoro. Anche le denunce di infortunio, da fonte Opendata INAIL, risultano in aumento nel nostro territorio. Siamo passati da 1.870 del periodo Gennaio-Maggio 2025 a 1.905 dello stesso periodo in questo anno. Chiediamo che si faccia piena e rapida luce sulla dinamica di Galatone, ma soprattutto pretendiamo un cambio di passo radicale: la sicurezza sul lavoro deve diventare la priorità assoluta di tutte le istituzioni e delle imprese del territorio”.

Infine per la Uil “serve una svolta vera: più prevenzione, controlli rigorosi e pene più severe per fermare questa strage”. «Siamo sconvolti e profondamente indignati per l’ennesima morte sul lavoro che oggi colpisce il Salento – dicono Mauro Fioretti, Coordinatore UIL Lecce, e William Maruccia, Segretario generale UILM Lecce –

Alla famiglia del lavoratore scomparso esprimiamo il nostro più sincero cordoglio e la vicinanza di tutta la UIL Lecce e della UILM Lecce. Ma non possiamo più assistere impotenti a questa strage silenziosa, serve una svolta vera, a partire da prevenzione e formazione, controlli rigorosi e pene più severe».

«Non basta intervenire quando il dramma si è già consumato. Bisogna agire prima, investendo seriamente nella formazione continua, nella cultura della sicurezza e nella prevenzione. Bisogna intervenire durante, intensificando i controlli e le ispezioni affinché il rispetto delle norme sia verificato con rigore. E bisogna intervenire dopo, con pene più severe e realmente dissuasive nei confronti di chi viola le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Da tempo – proseguono Fioretti e Maruccia – la UIL sostiene a livello nazionale anche la necessità di introdurre nel nostro ordinamento il reato di omicidio per violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Chi, per negligenza o per il mancato rispetto delle disposizioni di legge, mette a rischio la vita delle lavoratrici e dei lavoratori deve rispondere delle proprie responsabilità con strumenti giuridici adeguati alla gravità delle conseguenze».

«Il lavoro – concludono – deve garantire dignità e futuro, non trasformarsi in una condanna a morte. Ogni lavoratore ha il diritto di uscire di casa sapendo che vi farà ritorno. È su questo che istituzioni, imprese, parti datoriali e sociali devono assumersi, ciascuno per la propria parte, una responsabilità concreta e non più rinviabile».