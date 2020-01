COPERTINO ( Lecce ) – Venerdì pomeriggio, dalle 18.30 nella Chiesa delle Clarisse, verrà presentato l’annuale rapporto CENSIS alla presenza di esperti relatori, tra i quali proprio il direttore generale del censis, oltre a illustri rappresentanti dell’Università del Salento, di Confindustria, Puglia Sviluppo e Ipres.

Il rapporto CENSIS descrive e interpreta fenomeni socio-economici più rilevanti che la società italiana sta vivendo e contiene focus sui temi del lavoro, formazione, welfare, sanità.

Sabato mattina invece, presso la stazione FSE della nostra città a partire dalle 9.30 sarà la volta di “#DynaMob2.0, nuove pratiche urbane per la mobilità sostenibile”: presenteremo il progetto DynaMob2.0 e faremo la prima cicloescursione conoscitiva. Ricordo che l’obiettivo del progetto è avviare un cambiamento importante è decisivo nel settore della mobilità coinvolgendo cittadini, turisti, amministratori locali con azioni integrate e strategiche prospettando soluzioni di trasporto intelligente e verde, come veicoli elettrici, bike sharing, per ridurre l’inquinamento e promuovere una mobilità razionale e innovativa.

Non mancare, ci conto!