Sale l’attesa per la reunion dopo 25 anni di una delle coppie storiche della musica italiana. L’ultima volta insieme, artisticamente parlando, fu nel 1995 con l’album “Emozionale”. Da allora le strade di Albano Carrisi e Romina Power non si sono più incontrate. Torneranno a farlo sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, dove presenteranno il singolo “Raccogli l’attimo”, brano che andrà a finire nel nuovo album che dovrebbe vederli di nuovo uno al fianco dell’altra. «Sono felice di partecipare come ospite d’onore insieme ad Al Bano alla settantesima edizione del Festival di Sanremo il 4 ed in quella occasione presentare in anteprima il nostro nuovo singolo “Raccogli l’attimo” scritto con Cristiano Malgioglio. Il primo brano a trovarci d’accordo dopo 25 anni e che dà il via al nuovo album omonimo. E inoltre ci sarà una grande sorpresa», queste le parole di Romina Power in un’intervista all’Ansa. Sul palco coi due dovrebbe esserci anche la figlia Romina Junior.

Il Capodanno insieme a Potenza

Un antipasto del riavvicinamento tra i due era arrivato nell’ultimo Capodanno, quando Albano e Romina sono saliti insieme sul palco di Potenza. Una serata amarcord che ha fatto parlare molto di sé anche per la gaffe della Power, che, di giallo vestita ma tremante dal freddo, ha lanciato una battuta non felicissima: «Ma l’anno prossimo non possiamo farlo alle Maldive?». Pubblico sbigottito, ma Amadeus, presentatore della serata, ha colto subito la battuta e aggirando la proposta, piuttosto pretenziosa, si è concentrato invece sull’esibizione della cantante con il suo storico partner. Romina non ha esitato a rispondere a tono, facendo un’affermazione piuttosto spiazzante, che i più maliziosi hanno subito interpretato come il segno di un possibile riavvicinamento a colui che, in fondo, è il padre dei suoi figli. La cantante ha esordito dicendo: «Quando canto vicino ad Albano non ho mai freddo», qualcuno ha immediatamente commentato questo botta e risposta alludendo alla figura sempre più marginale di Loredana Lecciso, scherzando su questo triangolo che ha sempre alimentato le pagine delle cronache rosa.

Un ritorno atteso da metà anni Novanta

Una storia d’amore durata oltre trent’anni (dall’incontro sul del film “Nel sole” nel 1967 al divorzio nel 1999), ma anche una liaison durata un ventennio. Era infatti il 1974 quando i due lanciavano il singolo “Dialogo”, anche se il grandissimo successo arriva negli anni Ottanta. È il 1982 quando con “Felicità” si piazzano al secondo posto al Festival di Sanremo, ma la vittoria non sfugge due anni più tardi con “Ci sarà”. È il periodo d’oro della coppia Albano-Romina, arricchita da altri successi come “Nostalgia canaglia” (1987) e “Cara terra mia” (1989). Il rapporto tra i due si incrina dopo la misteriosa morte della figlia Ylenia a New Orleans nel 1993, ma i due fanno in tempo a pubblicare un ultimo album, “Emozionale” del 1995. È l’ultimo lavoro insieme perché già nel 1996 Albano si presenta da solo a Sanremo con “E’ la mia vita”, titolo sicuramente emblematico. L’ultimo concerto insieme è quello di Rio De Janeiro del 1997 davanti a Papa Giovanni Paolo II nel quale cantano “Al mondo siamo noi”. Passerano 16 anni prima di rivederli sul palco uno di fianco all’altra: è il 2013 e l’imprenditore russo Andrej Agapov li vuole insieme sul palco della Crocus Hall di Mosca. Da lì nasce un tour che va avanti dal 2017 e sfocia anche in un disco live. Ma mai prima d’ora la coppia d’oro della musica italiana aveva dato alla luce del nuovo materiale.