LECCE – Matteo Renzi non si sente al 4 per cento: Italia Viva è già l’ago della bilancia per il governo e vuol diventare determinante anche in Puglia. Intanto il partito si struttura: ci sono i coordinatori dopo la prima assemblea nazionale. Si tratta di Ada Fiore, docente di storia e filosofia nei licei. Ha militato nelle Istituzioni prima da assessore alla Cultura e poi da Sindaco per due mandati di Corigliano d’Otranto. Ha ricoperto il ruolo di vicepresidente dell’ATO nella gestione dei rifiuti e di Presidente dell’ambito sociale territoriale di Maglie. Autrice di numerose pubblicazioni legate alla diffusione del pensiero filosofico. Insieme a lei Massimo Toma, laureato in Biologia. Subito dopo la laurea è entrato nel mondo del lavoro occupandosi di progettazione comunitaria e cooperazione nel settore pesca e più in generale nell’ambito della green-economy. È stato presidente di uno spin-off (“Ofride”) e membro di diverse cooperative.

A Brindisi Tiziana Palmisano e Alessio Carbonella. A Taranto Maria Vittoria Colapietro e Vincenzo Angelini; a Foggia Rosa Cicolella e Aldo Ragni; a Bari Anna Maria Gentile e Umberto Ceci; infine, nella BAT Gabriella Baldini e Ruggero Crudele. È tutto pronto per boicottare Emiliano in Puglia: Renzi è disposto a tutto, si alleerebbe persino con i pentastellati, se potesse. A Roma lo ha già fatto.