CASARANO (Lecce) – Quando una giovane mamma salentina si presentò in ospedale con dolori e contrazioni la ginecologa di turno non avrebbe avviato tutte le procedure in vista del parto. E la donna fu costretta a mettere al mondo la figlioletta nei corridoi dell’ospedale. Dopo la riqualificazione del reato da omissione di soccorso in omissione di atti d’ufficio nel corso della prima udienza del processo la dottoressa è stata prosciolta a margine dell’udienza preliminare. Il non luogo a procedere è stato disposto dal gup Edoardo D’Ambrosio a carico di A.D.L., ginecologa di 69 anni, residente a Casarano, in servizio presso l’ospedale “Ferrari”.

Un verdetto arrivato al termine di una lunga battaglia giudiziaria intrapresa dall’avvocato Luca Puce segnata da un passaggio poi rivelatosio fondamentale. Nel corso della prima udienza dibattimentale, preliminarmente, la giudice Alessandra Sermarini aveva rilevato come la dottoressa rivestisse un ruolo di pubblico ufficiale al momento dell’arrivo della gestante in ospedale e non si poteva perciò procedere per omissione di soccorso ma per rifiuto in atti d’ufficio. E aveva così rimesso gli atti al pubblico ministero perché esercitasse l’azione penale non più con una citazione diretta (prevista per il reato di omissione di soccorso) ma con una richiesta di rinvio a giudizio. In quella fase, però, non vennero valorizzai i rilievi della difesa e il pm fissò la data per l’udienza preliminare.

Davanti al gup le argomentazioni evidenziate dall’avvocato Puce non sono rimaste lettera morta. A dire del legale, la ginecologa non avrebbe compiuto alcun rifiuto ma avrebbe fornito un mero consiglio incastonato in un momento di assoluto disordine della struttura ospedaliera di Casarano, oggetto di riordino da parte dell’Asl di Lecce. In quei frangenti la ginecologa avrebbe consigliato alla giovane mamma di raggiungere l’unità di terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Tricase perchè non aveva ancora raggiunto la 34esima settimana di gravidanza ed era senza una concreta minaccia di parto prematuro. Il caso ha voluto poiché la medicina non è una scienza esatta che quelle contrazioni e doglie fossero il prologo di un imminente travaglio e ad un parto in corsia su una barella e alla presenza della stessa ginecologa insieme ad un’ostetrica. Sulla base di tutti questi rilievi della difesa il gup ha disposto il proscioglimento della ginecologa che, per quasi due anni e mezzo, ha vissuto un autentico rincubo.

D’altronde le accuse cristallizzate dalla Procura erano pesanti. Una ragazza, già mamma di due bambini, si presentò il 2 ottobre del 2017 presso l’ospedale di Casarano. Accompagnata dalla madre e in preda a dolori lancinanti, l’allora 23enne chiese di essere visitata perché temeva di partorire prematuramente. I medici del pronto soccorso chiesero la consulenza del ginecologo di turno, che dopo aver visitato la gestante, le consigliò di recarsi presso un ospedale dotato di punto nascita (il più vicino era a Tricase, a 25 chilometri di distanza) nonostante su un certificato la dottoressa avesse attestato “la minaccia di un parto prematuro”. Secondo gli inquirenti sulla scorta delle indagini condotte dal Nas lla ginecologa avrebbe disatteso il contenuto di una specifica delibera della Direzione Generale dell’Asl che sospendeva la disattivazione dei reparti di ostetricia-ginecologia e pediatria dell’ospedale di Casarano “conservando l’assetto organizzativo al fine di fronteggiare eventuali emergenze”.

La donna iniziò a sentirsi nuovamente male. Rientrò in ospedale partorendo nel corridoio antistante la sala parto raggiunta dalla dottoressa con l’assistenza del personale ostetrico. Fortunatamente la neonata nacque in buone condizioni. L’Asl avviò le verifiche interne e la direzione diede disposizione di acquisire le cartelle cliniche che documentavano i passaggi della donna nei vari reparti del “Ferrari”. I carabinieri del Nas, su delega del pm, acquisirono le dichiarazioni dei colleghi della dottoressa in particolare del medico del pronto soccorse e dopo una lunga vicenda giudiziaria un giudice ha posto la parola fine su una vicenda di presunta malasanità. Rimasta tale a margine dell’udienza preliminare.