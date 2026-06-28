1905: a Lecce si inaugura la statua di Sigismondo Castromediano

Fu toccante il discorso tenuto la mattina del 4 giugno 1905 dall’avv. Giuseppe Pellegrino, in occasione dell’inaugurazione del monumento dedicato al Duca Sigismondo Castromediano.

La celebre commemorazione, di cui riporto un brevissimo stralcio, fu pubblicata da La Provincia di Lecce.

Quella domenica un corteo, lunghissimo e bene ordinato, percorse le vie della città ed al suono degli inni patriottici giunse nella piazza ove, alle ore 11, il lenzuolo, che per tre anni aveva ricoperto la statua, cadde a terra.

Circa 6000 persone assistettero commosse all’evento, al ricordo dell’Uomo dinnanzi a cui, come disse il Pellegrino, “pur essendo lontani dalle sue idee politiche, si rimaneva muti e riverenti, come innanzi al più bel monumento umano di grandezza morale, mentre nella mente ricorreva spontanea l’apostrofe Dantesca: ‘tu sei colui Che l’umana natura, nobilitasti’ ”

“E cosi, dopo il non breve indugio, il buon Duca viene oggi riconsacrato al culto del dei suoi concittadini, in questo splendido monumento, in cui si fondono le superbe energie del genio, e le delicate sfumature del sentimento; in cui la mano dell’artista, guidata da sapiente e innamorata e disinteressata ispirazione, riproduce il martire, palpitante di vita, nella fedele espressione del volto, nella signorilità del gesto, nella dignità della persona, nelle iscrizioni degne di Tacito, nella musicale armonia delle linee.

Ed il buon Duca aveva ben diritto a quest’omaggio!

E di esso, non poteva e non doveva essere interprete, che Antonio Bortone, dal Duca sospinto, sorretto, paternamente accompagnato nell’aspra ascensione delle alte vette dell’arte (…).

E l’artista geniale in cui alita l’anima di un poeta, trasfondendo nel bronzo tutto quanto egli sentiva pel Duca, di riconoscenza, di affetto, di devozione, creò quest’opera, che certo non morrà, e che è insieme un’apoteosi della Patria e dell’arte.

Quanto tempo è trascorso oramai, da quella gelida e triste sera del dicembre 1850, in cui il Castromediano ed i suoi compagni, tornavano dalla Corte speciale, dopo le terribili condanne, ammanettati o legati, come ladri ed assassini; sferzati dalla pioggia; col gelo nell’anima e nel corpo, attraversando queste stesse vie, oggi liete e festanti, allora cupe e silenziose, fatte deserte dalla prudenza o dalla paura.

E cominciava così per lui, a soli 37 anni, il lugubre pellegrinaggio, che cominciando da S. Francesco, doveva durare 10 anni tra le secrete del Carmine, di Procida, di Montefusco e di Montesarchio.

“30 anni di galera! egli esclamava. Addio sorrisi di mia vita nel suo pieno vigore: addio bei giorni, addio speranze, addio affetti e avvenire!

Il mio nome da ora, consideratelo come tra i defunti. (…)”.

E fu appunto in questo stesso giorno 4 giugno, ch’egli partì da Lecce, per essere gittato in quelle fetide bolge ch’erano le galere borboniche, da lui così efficacemente descritte e nelle quali egli doveva vedere sfiorire, giorno per giorno, la giovinezza, la salute, l’amore; e doveva apprendere la morte del padre, delle sorelle, del fratello: senza che tutto ciò riuscisse a fioccare la fibra fiera e gagliarda, e l’indomito carattere di lui, che fu ben definito: un’anima di ferro, foderata di bambacia!”.