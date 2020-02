È uscito giovedì 13 febbraio nelle sale cinematografiche italiane “Sonic – Il Film” di genere azione, commedia, fantascienza ed avventura diretto da Jeff Fowler. Questa pellicola è il primo lungometraggio live action che si incentra sulle disavventure del più famoso e veloce riccio blu al mondo, Sonic. Sonic -Il Film, è la trasposizione cinematografica dell’omonimo videogioco di casa SEGA, spesso gli adattamenti di videogiochi vengono criticati e risultano veri e propri flop, come successo con Dragon Ball, Assassin’s Creed e così via. In questo caso però Sonic è l’eccezione alla regola, perché è un film vivace, pimpante, all’insegna della velocità, divertente e molto fedele alle dinamiche e allo spirito del videogioco.

L’avventura di Sonic ha inizio su un pianeta non identificato, dove il supersonico riccio passa le sue giornate correndo ed allenandosi. Un bel giorno però viene preso di mira da cacciatori interessati alla sua velocità ed intenzionati a sfruttarla, quindi decide di usare i suoi anelli magici per teletrasportarsi in altri mondi e tenersi lontano dai pericoli. Il riccio blu viaggiando da un mondo all’altro, alla fine giunge sulla terra, negli U.S.A. lontano dai guai. Purtroppo nuovi problemi non tarderanno ad arrivare, perché Sonic una sera usando eccessivamente il suo potere causerà un black out attirando così l’attenzione del governo americano e del folle ed istrionico Dottor Ivo Robotnik, interpretato da un sensazionale e super Jim Carrey. In questa avventura però Sonic non sarà solo, ma verrà aiutato da un uomo perbene, lo sceriffo del posto, Tom Wachowski impersonato da un ottimo e mirabile James Marsden. Sonic in questa sua permanenza sulla terra ha perso gli anelli magici, perciò l’obiettivo del duo sarà trovarli, per fare in modo che il simpatico riccio possa vivere al sicuro in un altro mondo distante dalla minaccia rappresentata Robotnik.

Questa pellicola è un cocktail di ironia, avventura ed azione, è un buddy movie a tutti gli effetti considerando il legame fra Sonic e Tom, inoltre la follia di Jim Carrey che ha il ruolo del villain, è esilarante e spudorata. Il duo offre una vivacità e simpatia sfrenata, la struttura del film è proprio come quella di un videogioco, prima compiere una missione, poi affrontare i personaggi secondari sempre più insidiosi e solenni ed infine giungere alla battaglia finale. Sonic – Il Film ha tardato ad uscire in sala a causa del design poco fedele al videogioco ma le polemiche e le critiche da parte dei fan ed esperti sono state ascoltate ed il famoso eroe è stato realizzato in una maniera encomiabile. Si tratta di un film che può essere apprezzato da tutti dai neofiti e dai fan di lunga data, è spassoso, coinvolgente e fedele ai canoni del gioco, un’euforica velocità da non per perdere per nessuna ragione.