di Julia Pastore

MELISSANO (LECCE) – Controllare le dichiarazioni e fare un delicato lavoro diplomatico per non mettere in crisi il centrodestra: Fratelli d’Italia in Puglia osserva un religioso silenzio sulla questione della candidatura di Raffaele Fitto. È tutto demandato al tavolo nazionale, che si riunirà la settimana prossima, dove Giorgia Meloni combatterà con il coltello tra i denti perché sia rispettato il patto precedente alle elezioni regionali. I leghisti pugliesi, però, vogliono un loro uomo e sono decisi a vendere cara la pelle. Si sospetta che con la candidatura di Fitto si rischi addirittura il voto disgiunto. Il lavoro di mediazione e di dialogo non sarà facile. Intanto, i segnali per il partito di Giorgia Meloni sono importanti: c’è stata una crescita importante nelle regionali, mentre il partito di Salvini resta stabile.

La missione di FdI è quella di fare squadra in ogni particolarismo locale per aumentare sempre più il consenso ed effettivamente il partito oggi gode di uno stato di buona salute, stando ai recenti sondaggi. È su questa scia di muovono in tanti, anche molto giovani, come il 27enne Lorenzo Caputo, che è riuscito a fondare una sezione di FdI a Melissano, inaugurata due giorni fa insieme a Pierpaolo Signore, Saverio Congedo e Antonio Gabellone.

Queste le parole spese dal giovane Segretario della sezione cittadina: <<Noi giovani abbiamo tanta energia da sprigionare. Da sempre sposo i temi del partito nazionale, dalla famiglia all’equità fiscale, alla tutela delle piccole imprese. E credo in particolare nei giovani, incluso me stesso, altrimenti non sarei qui a metterci la faccia. Essere di destra, essere in questo partito, significa essere coerenti>>.

Presenti anche Roberto Tundo, autore del libro “Le storie della destra salentina”, salutato da Pierpaolo Signore come “un pregio per la destra melissanese” e Donato Carbone, che ha inaugurato ieri sera, a sua volta, il circolo di Miggiano il Presidente di Gioventù Nazionale e consigliere comunale si è detto rincuorato dal numero di giovani che continuano ad avvicinarsi alla politica, nonostante la sfiducia generale nelle istituzioni. E proprio al Presidente di Gn va il merito dell’intitolazione a Norma Cossetto di una via del paese in cui è consigliere.

Il Circolo di Fratelli d’Italia Miggiano nasce da un percorso condiviso tra un gruppo di militanti che crede fermamente nei principi e nei valori cardine del partito.

L’obiettivo è quello di lavorare alla costruzione di qualcosa di concreto per il territorio, restando vicini ai cittadini ed alle imprese miggianesi.

Sono tantissime le idee in cantiere che speriamo si concretizzino a breve grazie alla grande sinergia che si è creata all’interno del gruppo.

Non mancherà la collaborazione con l’amministrazione comunale, già avviata grazie a via Cossetto che verrà inaugurata lunedì alle 10.15, seppure nel rispetto dei reciproci gruppi consiliari di appartenenza

<<Emiliano è il principale responsabile della xylella: gli scienziati lo avevano avvertito del pericolo. Eppure, è riuscito a fare peggio di Niki Vendola – ha tuonato ieri sera Saverio Congedo, Segretario Regionale di Fratelli d’Italia, in occasione dell’inaugurazione del circolo cittadino di Melissano – Quando è stato effettuato un test nazionale per le candidature regionali di tutto il Paese, aver proposto Raffaele Fitto in Puglia ha significato trovare un equilibrio che coniugasse candidature importanti in grado di vincere e io non ho ragione di ritenere che quell’accordo venga smentito: questa è la miglior candidatura che oggi il centrodestra possa spendere sul territorio. Raffaele conosce la Regione e sarà in grado di darci la ricetta giusta per lo sviluppo del nostro territorio. Ci sono tutte le condizioni per vincere. A Giorgia Meloni il merito di aver avuto la lungimiranza di non chiudere il partito, anzi di aprirlo. Quando facciamo i banchetti, oggi la gente vede il simbolo e si avvicina. I sondaggi ci danno in doppia cifra ma il dato attuale non è scontato: meno di un anno fa avevamo paura di non superare il 4%; ora invece abbiamo raddoppiato. Ciò significa che, nonostante lo scetticismo generale (spesso la stampa neppure ci citava), qualcosa di importante sta accadendo. E grazie anche all’aiuto di Raffaele Fitto, FdI oggi è ben inserito nel contesto europeo. Non solo: in questi giorni Giorgia è stata a Washington in una conferenza mondiale, quale esponente della sovranità nazionale e oltre a portare dei contenuti validi all’attenzione dei rappresentanti, ha anche saputo padroneggiare la lingua inglese>> (cancellando così la famosa figuraccia di renziana memoria).

Antonio Gabellone ha posto l’accento sul ruolo fondamentale che giocano i Comuni quando ragionano insieme, superando le appartenenze politiche, per dare una spinta a momenti determinanti per il nostro territorio: <<L’appuntamento elettorale regionale si avvicina. Sta a noi valorizzare sui territori FdI, attraverso una competizione sana con le altre forze del centrodestra. Quando Emiliano ha saputo che il nostro candidato sarebbe stato Raffaele Fitto, ha saputo solo commentare: “torniamo al derby Lecce – Bari”. Ma noi abbiamo tanti obiettivi: uno di questi è quello di poter eleggere inisieme il Presidente della Repubblica, senza subire le scelte parlamentari di gruppi di potere>>.

Nel ripercorre alcune fasi importanti della storia del partito, Pierpaolo Signore ha ricordato una Giorgia Meloni ragazzina e vivace, quella che per la prima volta giunse a Lecce negli anni 90: allora era Presidente di Azione Giovani, il movimento giovanile di Alleanza Nazionale, emblema di quanto lei abbia da sempre creduto nella militanza giovanile della destra sociale. <<Finalmente oggi possiamo tramandare l’eredità storico-politica di Giorgio Almirante senza temere. E siamo anche un partito all’avanguardia: l’unico leader politico donna ce lo abbiamo noi di Fratelli d’Italia>>, ha aggiunto il portavoce Pierpaolo Signore.

