PUGLIA – Nella Lega pugliese è scattato il silenzio stampa in attesa del tavolo nazionale. I vertici di Fratelli d’Italia confidano nella loro leader, Giorgia Meloni, che ha intenzione di far rispettare il patto che prevede la designazione del candidato presidente per la Puglia affidata al suo partito. Ma per i leghisti, che invocano un nome nuovo, Raffaele Fitto è divisivo. Il gruppo del senatore Marti potrebbe disimpegnarsi per non riconsegnare la leadership del centrodestra pugliese all’ex ministro di Maglie, secondo alcune indiscrezioni. Ma nella coalizione di centrodestra tutti si affidano al tavolo romano. Intanto, però, è passato troppo tempo e Michele Emiliano, tra inaugurazioni di librerie, nuove strutture sanitarie e di altri progetti finanziati dalla Regione Puglia, essendo partito prima, ha potuto raggiungere una parte consistente dell’elettorato pugliese. Partire in ritardo potrebbe avere un peso in una “campagna elettorale lampo” come questa: in tanti si chiedono come mai i leader “sovranisti” romani continuino a perdere tutto questo tempo.

Ma, anche se è partito prima, nemmeno Michele Emiliano dorme sonni tranquilli: non sembra che sia andato in porto il tentativo diplomatico con i renziani di Marco Lacarra, segretario regionale Pd, inoltre Zingaretti non risponde a Teresa Bellanova. Insomma, tutti sulle proprie posizioni, nonostante l’appello all’unità delle Sardine pugliesi, che vorrebbero essere salvifiche come quelle emiliane. Matteo Renzi vuole la testa di Emiliano: solo in quel caso garantirà una corsa unitaria, altrimenti farà il guastafeste. Per il governatore uscente c’è anche il problema delle liste civiche. Il 4 % è molto alto e le liste del presidente entrano in crisi senza nomi competitivi (ci vogliono 20 mila voti anche per una lista civica, a livello provinciale, per far entrare un proprio candidato in Consiglio regionale: 75 mila voti a livello regionale!). La lista “Con” di Alessandro Delli Noci diventa un problema (in molti dicono no alla candidatura, convinti che il vicesindaco di Lecce sia il predestinato all’elezione). Stesso problema per “Emiliano sindaco di Puglia” con Sebastiano Leo. Liste come Italia in Comune o Verdi, inoltre, non sembrano avere tanti nomi forti da determinare il superamento dello sbarramento. La battaglia va avanti con i giorni contati.