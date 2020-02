BARI – Il responsabile del Dipartimento Salute della Puglia, Vito Montanaro, parla ogni giorno con decine di giornalisti dell’allerta sul nuovo coronavirus, che nella nostra regione resta alta: tutto è sotto controllo, anche l’ultimo caso, che riguardava una donna di Racale, era un falso allarme. Il protocollo sta funzionando bene: c’è un coordinamento efficiente con il Ministero della Salute e le istituzioni sanitarie della Puglia hanno saputo organizzare una rete veloce e rassicurante in cui i malati sospetti del pronto soccorso di qualsiasi città pugliese vengono smistati velocemente al Policlinico di Bari per il doppio test, uno dei quali viene fatto allo Spallanzani di Roma. La psicosi che si è scatenata sta facendo chiudere ristoranti e attività nel milanese e nel Lazio.

Anche se sono stati scoperti i casi di due turisti cinesi a Roma, la situazione è sotto controllo e riprendono gli scambi internazionali. Gli studenti che sono stati in Cina possono tornare a scuola, se non hanno sintomi. I problemi permangono solo in nella zona dove è scoppiata l’epidemia. Il contagio è a quota 14.300 con 2.590 nuovi casi confermati: ci sono stati 45 nuovi decessi per il virus – tutti nella provincia di Hubei, la più colpita, portando il bilancio cinese a 304 morti. Bisogna sottolineare il fatto che ci sono tante persone colpite dal virus e guarite senza nemmeno che se ne accorgessero.

Task-force Ministero della Salute: “Punto della situazione su porti e aeroporti”

Si è riunita questa mattina la task-force coronavirus 2019-nCoV del Ministero della Salute alla presenza del ministro della Salute, Roberto Speranza, e del Commissario Straordinario, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli. È stato fatto il punto della situazione sui controlli e sulle misure che riguardano porti e aeroporti e sulla partenza del volo militare che riporterà nel nostro Paese gli italiani da Wuhan su cui è imbarcato anche il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri. Un focus è stato dedicato al servizio 1500 e alle domande più frequenti poste da cittadini italiani e stranieri al numero verde.