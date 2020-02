PUGLIA – L’appello di Teresa Bellanova è caduto nel vuoto. Michele Emiliano va avanti per la sua strada, confortato dai sondaggi più che positivi. Fitto e nel congelatore, mente il presidente della Regione Puglia uscente lavora sul bis città dopo città (con lui ci sono due sindaci di peso, quelli di Lecce e Bari, Decaro e Salvemini, ma anche Rossi di Brindisi), da mesi, inaugurando centri sanitari, alleandosi con tutti i tipi di sindaci, incluso Pippi Mellone. I primi cittadini, spesso entusiasti del dialogo diretto con il presidente della Regione per finanziamenti e altro, scelgono di appoggiare Emiliano, proprio com’è successo a Nardò, anche se si tratta di spostarsi a sinistra.

Ma c’è un problema, la sinistra anti-Emiliano continua a contestare il governatore uscente: “Emiliano decida o il sindaco di Nardò o noi”. Dario Stefano dà l’aut aut: “Michele Emiliano decida: o sta con il sindaco di Nardò che ha detto cose vergognose sull’Anpi o sta con noi. Il Pd non può accettare di avere accanto compagni di strada come il primo cittadino di Nardò”. La risposta è un silenzio assordante, come quel silenzio che ammanta l’appello dei renziani. Bellanova aveva chiesto a Zingaretti di fare un passo indietro sulla candidatura di Michele Emiliano: anche qui la risposta soffia nel silenzio ed è un secco no. Italia Viva non ha ancora il candidato da contrapporre e con le fibrillazioni romane è sempre più isolata, mentre il termometro dei sondaggi scende al 3 per cento, a livello nazionale.