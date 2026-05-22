Alto rischio di incidenti durante la partita e la Prefettura vieta la trasferta ai tifosi

Novoli (Lecce) – Troppo altro il rischio di incidenti tra opposte tifoserie e in vista della gara di domenica prossima, scattano le limitazioni.

Si parla della partita di calcio tra Novoli e Ugento, valevole per il Campionato nazionale di Eccellenza pugliese.

“Ravvisato il concreto pericolo di azioni violente da parte delle tifoserie appartenenti alle squadre di calcio di Novoli e Ugento – si legge in una nota della Prefettura di Lecce – analogamente a quanto avvenuto in occasione di altri incontri, non potendo escludere che si possano verificare gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione dell’incontro che si disputerà il prossimo 24 maggio, presso il campo sportivo di Novoli, il Questore di Lecce Giampietro Lionetti ha avanzato la proposta del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel comune di Ugento”.

Ravvisata, pertanto, la necessità e l’urgenza di adottare le necessarie misure finalizzate ad assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione della predetta competizione sportiva il Prefetto di Lecce Natalino Manno, su concorde parere del Questore, ha disposto, con apposito provvedimento in data odierna, il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel comune di Ugento.