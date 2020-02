SALENTO – Una presunta cricca specializzata nelle truffe ai danni di istituti bancari e compagnie assicurative, con tanto di talpe e complici .

In sei finiscono nei guai nell’ambito dell’operazione “Camaleonte”, portata a termine all’alba dai militari della Guardia di Finanza di Lecce, che hanno eseguito un’ordinanza a firma del gip Giovanni Gallo, su richiesta del pubblico ministero Stefania Mininni.



Nell’ordinanza compaiono i nomi di Domenico Cezza, 52 anni, di Poggiardo; Pantaleo Martano, 55 anni, di Melendugno e Luigi Minghetti, alias “Pitbull”, 60 anni, di Presicce, nonché quelli di Anna Pantalea De Pascalis, 54 anni, di Martano, Vincenzo Montinaro, 49 anni, di Melendugno e Orazio Orlacchio, 50 anni, di Poggiardo,

LE ACCUSE

Cezza, De Pascalis, Martano e Orlacchio rispondono di associazione a delinquere finalizzata a commettere delitti di falsità materiale in atti pubblici, in certificati e autorizzazioni amministrative nonché di truffa ai danni di istituti di credito e di agenzie di assicurazione. Cezza, secondo le indagini, in qualità di promotore (gli altri con i ruoli di associati) stabiliva quali documenti falsi crerare e quali contraffare. Per farlo incaricava Martano e De Pascalis della realizzazione (ad eccezione dei timbri e delle false autenticazioni, per le quali provvedeva autonomamente tramite altre persone cui si rivolgeva in territorio campano). Sempre Cezza, stando alle conclusione investigative, pianificava i progetti truffaldini canalizzati ai danni della Compagnia di Assicurazione Allianz di Orlacchio, il quale ricopriva l’incarico di dirigente presso la sede di Brindisi aggiustando le pratiche e facendo in modo che le truffe andassero a buon fine, senza che la direzione se ne accorgesse.

Operazioni possibili perché venivano canalizzate ai danni della Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Galatina, dalla De Pascalis che svolgeva il ruolo di funzionaria – operatrice bancaria – e che faceva in modo che le operazioni andassero a buon fine, anche forzando il sistema Cerved in modo che non venissero rilevate irregolarità di sorta. Escamotage andati avanti fino a quando l’istituto di Credito non si è accorto delle anomalie, provvedendo a licenziare la funzionaria per giusta causa.

LA GENESI DELLE INDAGINI

Le fiamme gialle salentine, in particolare, hanno sviluppato le indagini partendo dalla ricostruzione delle vicende legate ad un mutuo ipotecario erogato dalla filiale del Monte dei Paschi di Siena di Galatina, in favore di un soggetto presentatosi quale agente della “Polizia di Stato” ma le cui generalità, in realtà, appartenevano ad uno sportivo, un ex fantino di origine toscana, defunto nel 2014. Il mutuo erogato dalla banca, per un importo di 100 mila euro a fronte di una fittizia operazione di compravendita immobiliare, abilmente orchestrata, è stato spartito tra i componenti dell’organizzazione ed è rimasto naturalmente insoluto, non essendo più l’istituto di credito truffato in grado di rintracciare il fantomatico agente di polizia.

Proprio tale vicenda, dunque, ha consentito agli investigatori di risalire alle modalità operative dell’organizzazione, arrivando a delineare l’esistenza di un gruppo ben organizzato di soggetti, stabilmente dedito alla contraffazione di documenti di identità, buste paga e certificazioni amministrative mediante l’uso di dati anagrafici falsi o appartenuti a soggetti già defunti (molti dei quali ex sportivi), al fine di trarre in inganno istituti di credito, assicurazioni e società finanziarie.

Le truffe – come detto – sono state orchestrate anche grazie alla compiacenza di dipendenti delle società truffate, che volontariamente omettevano l’esecuzione dei necessari controlli sui documenti esibiti presso la banca, consentendo così al principale esponente dell’associazione per delinquere di portare a compimento il proposito criminoso.

L’organizzazione si è poi resa attiva realizzando anche una truffa nei confronti della società assicurativa Allianz, mediante attivazione di numerosissime false polizze vita a carico di soggetti inesistenti, con il proposito di incassare la provvigione prevista per l’agente sottoscrittore – ossia di Orlacchio – in qualità di componente effettivo della banda, ha contribuito a presentare presso un’agenzia brindisina i documenti falsi che gli altri complici avevano predisposto, anche mediante tecniche di “digital editing”, preoccupandosi poi, una volta incassata la provvigione, di spartire i guadagni così ottenuti.

I complessivi accertamenti condotti dai militari mediante attenta analisi dei documenti, tramite l’incrocio dei dati emersi, spesso seguendo e filmando gli spostamenti dei componenti della banda, hanno permesso di verificare come gli arrestati abbiano alterato non meno di 160 contratti di assicurazione vita nonché truffato il Monte dei Paschi di Siena ottenendo un mutuo di 100 mila euro e compensi di provvigioni assicurative per circa 130 mila euro.

Le indagini, infine, hanno consentito non solo di rivelare le condotte illecite tenute, ma anche di contestualizzare le stesse nell’ambito del tessuto imprenditoriale salentino, collegando le attività degli arrestati con le dinamiche criminose ai danni di società finanziarie della zona, connotate dal medesimo modus operandi tutte riconducibili ai componenti del sodalizio criminale ora assicurati alla giustizia.

Gli arrestati sono difesi – tra gli altri – dagli avvocati Umberto Leo e Mario Blandolino.