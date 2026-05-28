Dal finto trading alla truffa del “caro nipote”: condannato per un raggiro ai danni di un’anziana

SOGLIANO CAVOUR (Lecce) – Anziana raggirata con la trappola dell’SMS. Il figlio, sottufficiale dei Carabinieri, ottiene giustizia dopo due anni. Il Giudice smonta la tesi della “vittima di investimenti online”. Una complessa architettura di dati bancari, un dramma familiare e lo schermo del trading online usato come paravento per nascondere un raggiro spietato. Si è chiuso due giorni fa, il 26 maggio 2026, davanti alla giudice Bianca Todaro, il capitolo giudiziario di una squallida truffa consumata nel settembre del 2024 a Sogliano Cavour ai danni di un’anziana donna, madre di un sottufficiale dei Carabinieri.

Tutto ha inizio con uno schema purtroppo collaudato: un SMS inviato da un numero sconosciuto. “Mamma/nonna, mi è caduto il telefono in acqua, è rotto, ho bisogno di aiuto”. Dietro quelle parole si nascondeva un malvivente che, spacciandosi per il nipote dell’anziana (e figlio del militare dell’Arma), sosteneva di trovarsi in gravi difficoltà economiche. La vittima, anziana e malata, mossa dall’affetto, ha allertato i parenti che nell’immediato hanno fatto partire bonifici per un totale di 4.000 euro. Solo di fronte alle continue e insaziabili richieste di denaro, la madre e il figlio hanno capito di essere caduti in una trappola, presentando immediata denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Neviano.

I militari di Neviano hanno avviato un’indagine certosina, scavando nei flussi di dati informatici e bancari. Un tracciamento preciso che ha portato dritto a due soggetti originari del foggiano ma residenti ad Ancona: D.V. e S.P.B.. Entrambi erano stati inizialmente attinti da un decreto penale di condanna. Mentre la posizione di Venanzi si è definita, Bergantino ha scelto di opporsi, portando il caso in aula.

Nel frattempo, la dolorosa evoluzione dei fatti: l’anziana madre è deceduta prima di vedere la fine del processo, ma il figlio sottufficiale ha deciso di andare fino in fondo, costituendosi parte civile.

Nel corso del processo, l’imputato S.P.B. – difeso dagli avvocati Mauro Paolinelli del Foro di Ancona e Giuseppe Gennaccari del Foro di Lecce – ha tentato una linea difensiva singolare: si è professato a sua volta “vittima”, sostenendo che quei movimenti bancari fossero legati alla sua volontà di inserirsi in un giro di investimenti per fare trading online.

Una tesi rispedita fermamente al mittente dall’avvocato di parte civile, Luigi Casarano del Foro di Lecce. Il legale ha dimostrato come la scusa del trading non fosse altro che un comodo “paravento” per coprire operazioni certosine e truffaldine, evidenziando come i dati investigativi inchiodassero gli imputati alle loro precise responsabilità.

Argomentazioni che hanno convinto appieno la giudice Todaro. Il Tribunale di Lecce ha riconosciuto la penale responsabilità di Samuele Pio Bergantino, condannandolo a una pena (sospesa) e al risarcimento del danno quantificato in 6.000 euro a favore del sottufficiale dei Carabinieri. Una sentenza che non cancellerà l’amarezza per il raggiro subito da una donna anziana nei suoi ultimi mesi di vita, ma che ribadisce l’efficacia dello scudo giudiziario contro i predatori digitali.