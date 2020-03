LECCE – L’aggiornamento delle autorità sanitarie non lascia spazio a speranze: ci sono quattro altro casi nel Leccese, che fanno schizzare i numeri a 11, rispetto ai 7 con cui era stato chiuso il bollettino ufficiale ieri sera. È chiaro che i numeri sono destinati a crescere, se si pensa che ci sono oltre 500 le persone in quarantena nel Leccese. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro comunica che oggi 8 marzo – con aggiornamento alle ore 19.00 – sono stati effettuati 108 test in tutta la regione per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi:

103 sono risultati negativi e 5 positivi.

I casi positivi sono cosi suddivisi:

4 Provincia di Lecce;

1 Provincia di Foggia.

Con questo aggiornamento salgono a 44 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus.

Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione rispettivamente delle Asl di Lecce e di Foggia, hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Intanto l’Asl di Lecce sta lavorando per allargare i posti letto. Tra le soluzioni proposte c’è anche quella di utilizzare il Dea.