Spopolamento aree interne, FdI: “Una proposta di legge che dia ai piccoli Comuni più servizi e lavoro per convincere gli abitanti a non andare via”

“Garantire pari dignità a tutti i cittadini pugliesi, azzerare i divari territoriali e offrire un futuro ai nostri borghi dimenticati. Con questo spirito, il nostro consigliere Nicola Gatta si è fatto promotore di una proposta di legge intitolata ‘Sviluppo e rigenerazione delle aree interne’. Una PdL che era stata annunciata in campagna elettorale e che ora è stata messa nero su bianco, nella speranza di un iter veloce prima in Commissione e poi in Consiglio per l’approvazione.” Lo scrivono in una nota il gruppo regionale di Fratelli d’Italia (il presidente Paolo Pagliaro, la vicepresidente Tonia Spina e i consiglieri Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Andrea Ferri, Renato Perrini, Tommaso Scatigna, Antonio Scianaro e Giampaolo Vietri), a seguito della presentazione di una proposta di legge, di cui è primo firmatario Nicola Gatta e che punta a evitare l’abbandono dei piccoli comuni.

“Una proposta di legge che nasce da una grande preoccupazione: secondo le proiezioni dell’Istat la Puglia perderà, nei prossimi anni, circa 420mila cittadini, la maggior parte dei quali abbandoneranno proprio le aree interne. Lo spopolamento e la carenza di infrastrutture non sono però un destino ineluttabile, ma una crisi da contrastare. Dai Monti Dauni al Salento, specie nelle cinque aree interne della regione, la Puglia ha un patrimonio immenso, che ha bisogno di essere protetto.

Il testo attiva subito misure concrete. Sul fronte della sanità e della mobilità, prevede ambulatori territoriali, telemedicina e trasporti a chiamata per gli ospedali. Per il riequilibrio demografico, introduce un bonus natalità e incentivi per chi trasferisce la residenza nei piccoli borghi. Si punta anche su lavoro e innovazione con spazi di coworking, banda ultralarga, sostegno ai giovani under 40 in agricoltura, artigianato e turismo, e incentivi per le Comunità Energetiche Rinnovabili. Per sostenere gli interventi, abbiamo pensato a fondi nazionali e risorse europee.

Non è assistenzialismo, ma un investimento strategico: se crescono le aree interne, cresce l’intera Puglia. Chiediamo un percorso rapido in Aula, il tempo per salvare i nostri Comuni è adesso”