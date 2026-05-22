L’alleanza che fa bene al futuro: Insieme ad Inner Wheel Club di Tricase S.M. di Leuca le Scuole del territorio si sono ritrovate per “coltivare il rispetto”

TRICASE (LE) – C’è stato un intero villaggio che si è stretto attorno ai banchi di scuola, e quando accade come è accaduto, i risultati lasciano il segno. Nella splendida cornice della Sala del Trono di Palazzo Gallone a Tricase si è svolto un rito collettivo che va ben oltre la semplice consegna di un premio: la cerimonia conclusiva del concorso “Rispetto è…”, promosso dall’Inner Wheel Club di Tricase – S. Maria di Leuca all’interno del service “Semi di Rispetto” che ha coinvolto sei istituti scolastici. L’evento del 16 maggio non è stato solo una passerella di talenti. È stata la dimostrazione di come il supporto esterno dell’associazionismo sia oggi l’ingrediente segreto per rinnovare gli entusiasmi di un mondo, quello scolastico, quotidianamente in trincea.

La parola d’ordine emersa a Palazzo Gallone è “fare rete”. Il progetto dell’Inner Wheel, guidato dalla Presidente del club Anna Rita Musio, ha dimostrato come le associazioni di servizio possano e debbano integrarsi nel tessuto civile per creare supporto sociale e culturale. L’intervento di realtà come l’Inner Wheel Club di Tricase S.M. di Leuca diventa dirompente: l’introduzione di stimoli esterni, di concorsi creativi e di giurie qualificate (composte per l’occasione dalla Dott.ssa Gabriella De Luca, dalla regista Alessandra Crocco e da Anna Rita Musio presidente del Club, insieme alla giornalista Luana Prontera) agisce come un vero e proprio ricostituente emotivo.

Per gli studenti e le studentesse, Il concorso ha offerto l’occasione di una sfida creativa, trasformando concetti astratti in opere plastiche, testi e video. Sentirsi ascoltati e valorizzati dai “grandi” ha riacceso in loro la voglia di mettersi in gioco. Iniziative come questa legittimano lo sforzo dei docenti di ogni ordine e grado, offrendo loro nuovi strumenti per fare breccia nell’interesse dei loro allievi. Gli elaborati degli alunni, dai più piccoli dell’infanzia fino ai più grandi delle secondarie, hanno indicato la rotta per una convivenza che non tollera semplicemente l’altro, ma ne valorizza l’identità, le visioni e le inclinazioni personali.

A suggellare questa visione, la scelta di premiare i vincitori con buoni acquisto da spendere nelle librerie partner del progetto: un modo concreto per seminare cultura, supportare l’economia locale al femminile e ribadire che la democrazia e il rispetto crescono solo dove si coltiva la conoscenza. La giornata di Palazzo Gallone ci lascia un’eredità chiara: la scuola non è un’isola. E finché ci saranno realtà pronte a gettare ponti e a tessere reti, il futuro della nostra comunità sarà in ottime mani.