Giornate ecologiche e bando per le idee innovative, Atc coinvolge scuole e e associazioni

Impegno e senso di appartenenza alla comunità sono da sempre le parole d’ordine delle Giornate ecologiche che Atc Lecce organizza ad ogni primavera. È già stato pubblicato l’Avviso per la partecipazione all’edizione 2026 che si caratterizza per una iniziativa inedita: il bando delle idee. Scuole, enti, associazioni e gruppi di ragazzi potranno infatti partecipare al concorso bandito per individuare il modo migliore di raccontare il lavoro di paladini del territorio svolto 365 giorni all’anno dall’Atc: un concorso fotografico, un video, la creazione di cartelli in legno da installare lungo alcuni sentieri boschivi che, con un Qr-code, rimandano a video sulla fauna locale, o ancora la presa in carico di un pezzo di terreno boschivo che potrà essere manutenuto da Associazione partecipante e Atc. L’idea progettuale vincente riceverà, oltre ad una targa d’onore, un contributo di 300 euro utili alla attuazione del progetto stesso. Data ultima di presentazione il 30 settembre prossimo. La giuria di premiazione sarà composta da un rappresentante di Atc, un rappresentante della Provincia, un docente di Unisalento e un giornalista. Il progetto vincitore avrà anche uno spazio sul sito ufficiale di Atc che, si ricorda, è ente della Regione Puglia che raccoglie non sole le associazioni venatorie ma anche quelle ambientaliste e agricole.

C’è tempo invece fino al 30 maggio per candidarsi per il bando sulle Giornate ecologiche. «Da sempre questo progetto si propone di coinvolgere cittadini, studenti, associazioni ed enti alla pulizia di aree boschive o di zone rurali che sono a pochi passi dalle nostre abitazioni e che spesso vengono lasciate all’incuria e al degrado invece di essere vissute come una grande ricchezza da utilizzare per il nostro benessere», spiega Daniele Danieli, presidente di Atc Lecce. «Le Giornate ecologiche del progetto Ambiente Bene Comune sono una occasione straordinaria non solo per rimarcare il lavoro di cura e attenzione che i cacciatori svolgono tutti i giorni dell’anno nelle zone più periferiche delle nostre città, ma anche un modo di promuovere quel senso di comunità che ci rende tutti responsabili di ciò che abbiamo intorno. Per questo durante l’iniziativa vengono consegnati ai partecipanti alcuni nidi da installare sugli alberi». Guanti, berretti, manifesti, cartelli da apporre dopo la pulizia sono inoltre il materiale che sarà assegnato ai volontari. È infine previsto un contributo di 100 euro per la pulizia di terreni e aree boschive e di 150 euro per la pulizia di boschi pubblici didattici.

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