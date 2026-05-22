“Protocollo Identità: Io. Sono. Io.”, a Nardò il tango diventa racconto di dignità e inclusione

Il tango come linguaggio dell’anima, il palcoscenico come luogo di incontro tra fragilità, desiderio di autonomia e bisogno di riconoscersi nell’altro. Domenica 24 maggio, alle 20.30, il Teatro Comunale di Nardò ospiterà “Protocollo Identità: Io. Sono. Io.”, spettacolo ideato e diretto da Stefania Filograna e sostenuto dal Lions Club Salento Zero Barriere nell’ambito del service pro AIPD di rilevanza distrettuale. Più che una rappresentazione artistica, lo spettacolo si presenta come un percorso emotivo e umano che utilizza il tango per andare oltre la danza e trasformare la scena in uno spazio di riflessione sull’identità personale, sulle relazioni e sul valore della dignità umana. Sul palco prendono forma corpi e storie reali, in un intreccio che mette al centro il tema dell’inclusione non come slogan, ma come possibilità concreta di vivere il mondo con libertà e autenticità.

Ogni passo di danza diventa così un gesto carico di significato, un modo per raccontare il bisogno di restare umani in una società che spesso fatica a guardare oltre la fragilità. Lo spettacolo ruota attorno a una domanda che attraversa l’intera messa in scena: quanto siamo ancora capaci di riconoscerci gli uni negli altri? Un interrogativo che coinvolge direttamente il pubblico e lo spinge a interrogarsi sul proprio modo di osservare e accogliere l’altro. “Protocollo Identità: Io. Sono. Io.” nasce dal lavoro condiviso tra AIPD Lecce, Almavals Tango e il percorso educativo costruito negli anni insieme alle educatrici Doriana Paglialunga e Stefania Giuri. Il Lions Club Salento Zero Barriere ha scelto di sostenere il progetto riconoscendone il valore artistico, sociale e umano, con l’obiettivo di promuovere una cultura dell’inclusione capace di mettere davvero al centro la persona.